 KARAKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA

Beyoğlu Karaköy'de denizden bir erkeğe ati ceset çıkarıldı.

Galataport inşaatında çalışan işçiler saat 11.00 sıralarında denizdeki ceseti farkedince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, cesedin denziden çıkarılması için deniz polisinden yardım istedi. Ceset, deniz polisi botu ile kıyıya çıkarıldı. Üzerinden Ahmet Bitkin adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinin cesedi sahile çıkarması

-Sahildeki ceset

-Galataport inşaatında çalışan işçiler

-Genel ve detaylar

