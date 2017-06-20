Aykut Kocaman'la Volkan Demirel Bodrum'da tatilde

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'dan ayrılıp Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman'la sarı lacivertli takımın kalecisi

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA)- ZİRAAT Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'dan ayrılıp Fenerbahçe teknik direktörü olan Aykut Kocaman'la sarı lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel, Bodrum'da tatil yapmaya başladı.

Bodrum Limanı'ndaki bir restoranda yemek yiyen Aykut Kocaman, ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan otomobiline binip ayrıldı. Fenerbahçe'yle henüz sözleşme yenilemeyen 36 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ise eşi Zeynep, 3 yaşındaki kızı Yade ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yedi.

Volkan Demirel ise restorandan çıkarken, "Fenerbahçe'yi Türkiye'nin değil, Avrupa'nın en iyisi yapmak için transfer çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz şampiyonluk" dedi.

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