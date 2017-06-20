CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü'nde 6'ncı gün (2)

ALTAN ÖYMEN, 85'İNCİ DOĞUM GÜNÜNDE 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE

ALTAN ÖYMEN, 85'İNCİ DOĞUM GÜNÜNDE 'ADALET YÜRÜYÜŞÜ'NDE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı gününe, CHP eski Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen de katıldı. Bugün 85 yaşına giren Altan Öymen'in doğum günü olduğu, parti otobüsünden anons edilince CHP'li milletvekilleri ve partililer Öymen'i alkışlarla kutladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet Yürüyüşü'nün 6'ncı günü saat 08.10'da konaklamanın yapıldığı Kızılcahamam'a bağlı Bulak Köyü'nden başladı. Yürüyüşe; Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaoğlu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kani Beko, milletvekilleri, belediye başkanları ve işçilerden oluşan yaklaşık 3 bin kişi katıldı.

YAN YANA YÜRÜDÜLER

Yürüyüşün başlamasından yaklaşık 1 saat sonra konvoya CHP'nin eski Genel Başkanı ve Gazeteci Altan Öymen de katıldı. Öymen ve Kılıçdaroğlu, selamlaştıktan sonra birlikte yan yana yürüdü.

Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüşün ardından grup, Çamlıdere mevkisinde öğle molası verdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, burada istirahat etmek için karavanına geçti. Bu sırada, parti otobüsünden Altan Öymen'in bugün doğum günü olduğu CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba tarafından anons edildi. CHP'li vekiller ve partililer, alkışlarla Öymen'in doğum gününü kutladı.

ÖYMEN: 85 YAŞIMA BASTIM

'Adalet Yürüyüşü Anı Defteri'ni imzalayan Altan Öymen, kendisine yapılan doğum günü sürprizi hakkında basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Öymen, "Nezaketen yaşımı soran pek olmuyor ama Bugün 85 yaşıma bastım. Bugüne bu arkadaş topluluğu içinde, böyle bir vesile ile bulunduğum için de çok mutluyum" dedi.

"BU YOLUN SONUNDA İNŞALLAH TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ GELECEĞİNE İNANIYORUM"

'Adalet Yürüyüşü' üzerine de açıklamalarda bulunan Öymen, Anayasa'nın 34'üncü maddesini hatırlatarak, şunları söyledi: "Burada herkesin gösteri, yürüyüş yapma hakkının kullanılması vardır. Buraya katılan bütün arkadaşlarımı tebrik ederim. Bu yolun sonunda da inşallah Türkiye'ye demokrasi geleceğine inanıyorum"

Öte yandan Jandarma ekipleri, yol boyunca geniş güvenlik önlemleri alarak, yürüyüşün güvenli bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Yolda konvoya katılanlar, Kılıçdaroğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

KILIÇDAROĞLU, GRUP KONUŞMASI YAPACAK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öğle molasının verildiği Çamlıdere yol ayrımında kurulan platformda, 26'ncı Dönem 34'üncü toplantı kapsamında grup konuşması yapacak.

Enver ALAS-Can EROK / ANKARA, (DHA)

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