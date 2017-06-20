DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- HASAN AKAR TESLİM OLDU

1- HASAN AKAR TESLİM OLDU

* 43 GÜNDÜR ARANIYORDU

Serpil KIRKESER, İstanbulDHA

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gündür firari olan Hasan Akar Bakırkòy Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Akar teslim olduğu adliyede polisler arasında yürürken görüntülendi. Akar'ın çevresinde avukatı ve yakınları da olduğu görüldü..

Görüntü Dökümü

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Akar'ın koridordaki görüntüsü

20.06.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170620088_

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(ek görüntü ile geniş haber)

2- ESENYURT'TA ÇİFTE SİLAHLI SALDIRGANDAN 18 KURŞUNLA ÇİFTE CİNAYET

* Esenyurt'ta sokak ortasında biri kadın iki kişiyi kurşun yağmuruna tutarak öldüren çifte silahlı saldırgan kaçarken güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ/İSTANBUL, (DHA)

Esenyurt'ta biri kadın iki kişi sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

Olay saat 08.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 479. Sokak üzerinde meydana geldi. Yolda yürüyen biri kadın iki kişiye henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Çifte silahlı saldırgan olay sonrası hızla kaçtı. Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Adem Yılmaz ve Süphan Atasayar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapatıp inceleme başlattı.

18 EL ATEŞ AÇTI

Polis, saldırıyı gerçekleştiren zanlının 2 silah kullandığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede 18 boş kovan bulundu. Saldırganın olay sonrası kaçışı da kameralara yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki tabancayla koşarak kaçtığı görülüyor.Yapılan incelemenin ardından Yılmaz ve Atasayar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Güvenlik kamerasından saldırganın kaçış anı

-Yerdeki cesetler

-Olay yeri inceleme

-Toplanan vatandaşlar

-Delil numaraları

-Görgü tanığı ile röp.

-Cenazelerin götürülmesi

-Detaylar

20.06.2017 - 09.18 Haber Kodu : 170620025

20.06.2017 - 08.59 Haber Kodu : 170620023_

20.06.2017 - 09.52 Haber Kodu : 170620033

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3- JANDARMADAN SAHTECİLERE BASKIN

* Paradan diplomaya nüfus cüzdanından basın kartına kadar bir çok belgenin sahtesini yapan şebekeye düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

* Operasyon jandarma kamerasına yansıdı.

* Jandarmanın son 10 ay içinde yaptığı operasyonlarda 55 milyon lira sahte para ele geçirildiği belirtildi,

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kalpazanlara yönelik 13 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke liderinin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında; yüklü miktarda sahte para ile sahte pasaport, diploma, basın kartları, avukat kimlik belgeleri ve sahte askeri kimlik belgeleri var.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eylül 2016'dan bu yana yürütülen soruşturma kapsamında, 33 şüpheli tespit edildi ve düzenlenen operasyonlarla piyasaya sürülmek üzere olan yüklü miktarda sahte para ile sahte paraların basımında kullanılan özel ölçeklendirilmiş matbaa makineleri ve çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

13 ADRESE OPERASYON

Şebekeyi takibe devam eden jandarma ekipleri, geçtiğimiz günlerde 13 adrese daha eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 1289 adet sahte 100 TL, 73 adet sahte 200 TL, 190 adet sahte 100 ABD Doları, 3 adet sahte 50 TL, çeşitli bankalara ait 151 adet sahte çek, 18 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet sahte silah taşıma ruhsatı, 3 adet sahte basın kartı, 1 adet sahte diplomat kartı, 69 adet sahte nüfus cüzdanı, 12 adet araç tescil belgesi, 7 adet sahte mesleki yeterlilik belgesi, 4 adet sahte eski tip askeri kimlik kartı, 11 adet boş sahte İstanbul Üniversitesi diploması, 9 adet Ziraat Bankası mevduat hesap cüzdanı, 7 adet pasaport, 2 adet dolu sahte sürücü belgesi, 1 adet sahte avukat kimlik belgesi, 1 adet ikamet izin belgesi, 31 adet sahte resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal

mühür, 1 adet soğuk baskı aleti ve 1 adet fotoğraf kesim aleti ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve aralarında şebeke lideri İ.G.'nin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.



ÖRGÜT LİDERİ YAKALANDI

Öte yandan jandarmanın son 10 ay içinde yaptığı operasyonlarda 55 milyon lira sahte para ele geçirilirken toplam 30 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Baskın anı

-Ele geçirilenler

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel ve detay

20.06.2017 - 09.58 Haber Kodu : 170620031

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4- KARAKÖY'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI

Haber-Kamera: Ersan SAN İSTANBUL DHA

Beyoğlu Karaköy'de denizden bir erkeğe ait ceset çıkarıldı.

Galataport inşaatında çalışan işçiler saat 11.00 sıralarında denizdeki ceseti farkedince durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, cesedin denziden çıkarılması için deniz polisinden yardım istedi. Ceset, deniz polisi botu ile kıyıya çıkarıldı. Üzerinden Ahmet Bitkin adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisinin cesedi sahile çıkarması

-Sahildeki ceset

-Galataport inşaatında çalışan işçiler

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

5- İRAN PLAKALI TIR'LARIN UYANIKLIĞI

Haber: Özgür ALTUNCU - İstanbul DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden sabaha karşı kaçak geçen İran TIR'ları kameraya yakalandı. İran'dan Avrupa ülkelerine taşımacılık yapan İran plakalı TIR'lar yasak olduğu halde 2. köprüyü kullanıp Asya'dan Avrupa'ya geçti. Oysa Karayolları Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki Asma Köprülerden Geçebilecek Araç Türleri sınıflandırmasında TIR'lar için geçebilecekleri tek köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak görünüyor. Üstelik bu yasak 24 saat boyunca geçerli. Sadece özel izinli kamyonların, o da trafiğin yoğun olmadığı saatlerde FSM'den geçişine izin veriliyor. Arka arkaya seyreden İran plakalı 3 Tır, bu sabah saat 06:00 sularında FSM'den geçti. O anlar kameralara yansıdı. Asya'dan Avrupa'ya geçişte gişe ve dolayısıyla ödeme olmadığı için, yabancı plakalara yazılacak cezaların zorluğunu da bilen İran TIR şoförlerinin bu uyanıklığa sıkça başvurdukları biliniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Köprüden geçen İran Plakalı Tırların seyir halindeki görüntüleri

20.06.2017 - 10.54 Haber Kodu : 170620050_(

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6- ANNESİ, SUNİ KALP İLE YAŞAYAN FERHAT'I ARTIK SIRTINDA TAŞIMAYACAK

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)

Iğdır'da 2 yıl önce fenalaşan ve 18 gün yoğun bakımda tutulduktan sonra sevk edildiği İstanbul'da suni kalp takılan 12 yaşındaki Ferhat Sayan, "Ben kalp istiyorum, koşup oynamak istiyorumö dedi. Oğlunun tedavisi için diğer 4 çocuğu ve eşini bırakarak İstanbul'da ev kiralayan anne Suna Sayan'ın oğlunu tetkikler için sırtında taşıyarak hastaneye götürdüğü belirlenince, kaymakamlıkça tüm tetkiklerinin evde yapılması ve anne ile oğlun ihtiyaçlarının karşılanması kararlaştırıldı.

Iğdır'ın merkeze bağlı Oba Köyü'nde 4'üncü sınıfa giden Ferhat Sayan'ın sürekli karın şikayeti çekmesi üzerine anne ve babası onu Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada MR çekilmesine rağmen teşhis konulamayan çocuk, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Burada 9 gün yataklı tedaviye alınan Ferhat Sayan'a teşhis konulamadı ve taburcu işlemleri yapıldı. Eve döndükten hemen sonra fenalaşan kusmaya başlayan çocuğu kiralanan araçta Erzurum'a götürdü. 18 gün süreyle yoğun bakımda tutulan Ferhat, İstanbul'daki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan testlerin sonunda Ferhat Sayan'a suni kalp takılması ve kalp nakli için beklenmesine karar verildi. 5 Mayıs 2016 tarihinde Çocuk Kardiyoloji Servisi'ne yatırılan Ferhat Sayan'a 19 Temmuz'da suni kalp takıldı.

Çapada, tarlada çalışan baba 4 çocuğu ile köyde yaşamını sürdürürken anne Suna Sayan, fenalaşabileceği belirtilen düzenli olarak tetkikleri yapılması gereken en küçük çocuğu için İstanbul Avcılar'daki Tahtakale Mahallesi'nde küçük ve bakımsız bir evin zemin katında 350 TL'ye kiraladıkları evde kalmaya başladı. Anne Sunay, "10 yıllık ömrü olan bu cihazı taktılar. Nakil için sıradayız. Büyük insanlarımızın ellerini, ayaklarını öpüyoruz. Ne olur çocuğumuza nakledilecek bir kalp bulunsunö dedi. Evin kirasının yanı sıra elektrik ve su faturalarını ödemede sıkıntı çektiklerini ancak, en büyük sıkıntıyı 36 kilo ağırlığındaki oğlu Ferhat'ı çantadaki kalbi ile Siyami Hersek Hastanesi'nde EKG çekilmesi ve testler için götürmek için minibüs durağına kadar taşıdıktan sonra oradan otobüse binerken çektiğini anlatan Suna Sunay, "Elektrik giderse bizim için çok sıkıntılı. Suni kalbin pillerini camiye markete götürüp orada doldurmak zorundayız. Yedek pilleri mutlaka doldurmalıyız" dedi.

KAYMAKAM DEVREYE GİRDİ

Ramazan ayı başından itibaren dar gelirli ve evde bakım hizmeti alan aileleri ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, Iğdır'dan gelen anne ve oğlunun durumunu öğrenince Tahtakale Mahallesi'ne giderek çaresiz anne ve oğlunun sorunlarını yerinde dinledi. Kaymakam Doğan, 1 gün sonra Murat Kölük Devlet Hastanesi Başhekimi Bülent Çatıkkaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerini de eve götürdü. Kaymakam Doğan, şöyle dedi:

"Ferhat; Yüreği dışarıda makine ile yaşayan bir çocuğumuz. Ailesi Iğdırlı. tedavisi için gelmişler 11 yaşını bitirdi 12 yaşına geldi. Durumunu duyar duymaz gittik. Evde bakım hizmeti için başhekimimiz ekibi ile gitti. Evde tüm sağlık hizmeti verilecek. Milli Eğitim de evde okuma imkanı sağlayacak. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve devletimizin imkanları ile maddi destek sağladık. Kendisine doğum günü hediyesi olarak çok istediği tableti aldım. Telekom Müdürlüğü aracılığı ile bugün evine internet bağladık. Önemli olan sağlığına kavuşması. Tüm kontrolleri yapılıyor. Evde bakım ve engelli maaşı bağlandı. Cıvıl cıvıl yüreğinin atmasını diliyorum. Tüm imkanları ile yanındayız. Artık annesi onu tetkikler için sırtında taşımak zorunda kalmayacak. İhtiyaç olursa ambulans dahil sağlık hizmetleri tümüyle hizmetinde olacak"

PİLİ BEN DEĞİŞTİRİYORUM

Fenerbahçe taraftarı olan ancak sağlık durumunu öğrenen Beşiktaşlı Cenk Dursun'un eve gelerek kendisini ziyaret ettiğini belirten Ferhat Sunay, Kaymakam Hulusi Doğan'ın yanına gelmesinden ve tablet hediye etmesine çok sevindiğini söyledi. Sınıf arkadaşları ile köyde yaptığı yaramazlıkları keyifle anlatan Ferhat, kendisine uygun kalp bulunacağına inandığını, okuyup doktor olmak istediğini anlattı. Siyah bir çanta içerisinde bulunan suni kalpteki pil ve hortumların işlevini bildiğini heyecanlarınca bunun makine gibi çalıştığını duyduğunu ifade eden Ferhat, sık sık şakalaştığı annesi ile geceleri elektriklerin kesilmesi endişesi ile tedirgin uyuduklarını söyledi. Işıl ışıl yemyeşil gözleri zaman zaman dalan Ferhat, "Elektrik giderse, pil biterse kalbim ambulans gibi çalar. Pilleri hemen değiştirmem lazım. O karanlıkta şu kadarcık noktayı kim görebilir? Geceleri biten pili ben takıyorum. Annemin gözleri benimkiler kadar keskin değil. Üstelik onun uykusu ağır" dedi.

Iğdır'dan gelini ve torununu görmeye gelen babaanne Melek Sunay da gözyaşı dökerken, "Başbakanıma cumhurbaşkanıma sayın Türkiye'ye rica ediyorum, ellerini,ayaklarını öperim. Dayanamıyorum. 2 senedir gece gündüz yatmıyorum. Çocuğumu gözlerimin önünde ölmesin. Allah rızası için çocuğuma nakil istiyorum ben ölmek istiyorum, kalbimi vermek istiyorum almıyorlar" dedi.



Görüntü Dökümü:

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Ailenin kaldığı ev

Anne oğlunu hastaneye götürmek üzere hazırlarken ve sırtında taşırken

Anne sokakta oğlunu sırtında taşıyarak götürürken

Anne oğlunun rahatsızlık sürecini anlatırken

Suni kalp takılan Ferhat suni kalbini anlatırken

Anne ve oğlundan detay görüntüler

Baba anne ağlayarak kalp bulunmasını istediğini anlatırken

Kaymakamın açıklamaları

20.06.2017 - 10.47 Haber Kodu : 170620048_