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Manisaspor'da son gözde Bekamenga

20 Haziran 2017 12:59

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TEKNİK direktörü Sait Karafırtınalar'la yeniden anlaştıktan sonra transfer harekatına başlayan Türkiye 1'inci Ligi takımı Manisaspor,

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- TEKNİK direktörü Sait Karafırtınalar'la yeniden anlaştıktan sonra transfer harekatına başlayan Türkiye 1'inci Ligi takımı Manisaspor, Balıkesirspor'dan ayrılan golcü Christian Bekamenga'yı gündemine aldı.
Geçen sezon Balıkesirspor'da 28 maçta 14 gol atan 31 yaşındaki Kamerunlu yıldızın 2 gün içinde Manisa'ya gelerek Başkan Abdullah Mergen'le bir araya geleceği bildirildi. Siyah beyazlıların Bekamenga için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi.
Bu arkada Sait Karafırtınalar, hücum hattına eski oyuncusu Eldin Adilovic'i de düşünüyor. Samsunspor'la sözleşmesi sona eren Boşnak golcü, 2015-16 sezonunda Kayseri Erciyesspor'da Karafırtınalar'ın ekibinde yer aldı. Karafırtınalar'ın Adilovic'le bizzat görüştüğü öğrenildi. Karafırtınalar'ın yine Kayseri Erciyesspor'dan fubolcusu olan Volkan Okumak'ı da kadroda görmek istediği, ancak yüksek maliyet nedeniyle bu transferin gerçekleşmediği belirtildi. Geçen sezon devre arasında kiralanan Umut konusunda da Galatasaray'ın kararı bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

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