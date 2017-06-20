Dursun Özbek: "Galatasaray Başkanlığı çok büyük bir gurur vesilesi, elbette devam etmek isterim"

Dursun Özbek: "Galatasaray Başkanlığı çok büyük bir gurur vesilesi, elbette devam etmek isterim"

"Ben şu anda bir hizmet yarışındayım"

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, büyük bir şeref duyduğunu söylediği görevine devam etmek istediğini belirtti.

Özbek'in DHA'ya yaptığı açıklamalar şöyle:

"Ne kadar daha Galatasaray'a hizmet etmek var bundan sonra devam edecek misiniz. Şimdi Galatasaray'da baskanlık seçimleri 3 yılda1 bir yapılıyor. Bizim önümüzde 1 yıllık bir süremiz daha var.Ben hep şu şekilde açıklamada bulundum. evet Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği son derece şerefli her Galatasaraylının gönlünde yatan bir aslan şeklindedir. Dolayısıyla Galatasaray Başkanıı olmak veya başkanlığı devam ettirmek kişilerin, başkanın insiyatifinde uhdesinde olan bir şey değildir. Galatasaray'a gelirseniz hizmet edersiniz, çalışırsınız. Bu hizmetinize bağlı olarak genel kurul sizi seçer başkan yapar veya yapmaz. Ve ya başkansanız başkanlıktan indirir. İşin asıl sahibi genel kuruldur. Dolayısıyla ben şu anda bir hizmet yarışındayım genel kurula verdiğimiz sözleri yerine geitrme yarışındayım ki, önümüzdeki dönemde Galatasaray yönetim kurulu desin ki Dursun Özbek yönetimi iyi hizmet etti kanaatine varmışsa beni tekrar göreve getirsin. Eğer iyi hizmet edememişsem de, bir başka arkadaşı göreve getirmek üzere hareket ederler. Buradaki insiyatif genel kuruldadadır. Onun için bende verdiğim, yaptığım hizmetler çerçevesinde genel kurula şu intibahı vermeye çalışıyorum. Dursun Özbek geldi, seçilirken bize şu vaatlerde bulundu, bu vaatlerini yaptı. Şunları da yapamadı. Buradaki terazi genel kurulun elindeki bir terazi.

Galatasaray Başkanlığı çok önemli bir mevkii. Çok büyük bir gurur vesilesi. Elbette devam etmek isterim. Dediğim gibi bu benim arzumla, isteğimle olan bir şey değil. Ben şu an o yarış içerisindeyim. Verdiğim sözleri yerine getireyim, Galataasaray'a en iyi hizmeti vereyim, Galatasaray neticede bir spor kulübü. Dolayısıyla sportif manada yapabileceğimin en iyisini yapma çabasındayım.

Galatasaray Yönetim Kurulu'ndan geçmiş projelerimiz var. Başladık, bitirmeye çalışıyoruz. . Ben olsam da olmasam da o projeler devam edecektir. Gelen yönetim de devam etmek durumunda olcaktır. Çünkü bunlar genel kurulun onay projelerdir."

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-Dursun Özbek açıklamalar

