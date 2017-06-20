(Görüntülü Haber) Antalya Egzoz sesinden 'dur' ihtarını duymadı, polisi peşine taktı

KJ: Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Egzoz sesinden 'dur' ihtarını duymadı, polisi peşine taktı

KJ: Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) Egzoz sesinden 'dur' ihtarını duymadı, polisi peşine taktı*- ANTALYA'da plakası ve trafiğe kaydı bulunmayan kamyonun sürücüsü, polisi peşine taktı. Uzun kovalamaca sonunda durdurulan kamyonun şoförü Yusuf Karakuş, ?Egzoz sesinden 'dur' dediklerini duymadım" diyerek kendini savundu.Polisi harekete geçiren olay, saat 05.30'da meydana geldi. Manavgat İlçesi Taşağıl Mahallesi'nde bir şantiyede çalışan şoför Yusuf Karakuş, bakım zamanı gelen plakasız kamyonla Antalya Sanayi Sitesi'ne doğru yola çıktı. Yaklaşık 60 kilometre plakasız şekilde gelen kamyonu Antalya Havalimanı önünden geçerken gören bir kişi polise bildirdi. Altınova Kavşağı'nda polisin 'dur' ihtarına rağmen kamyon şoförü yoluna devam etti. Çok sayıda polis ekibini peşine takan kamyon şoförü, kent merkezinde de bu şekilde birçok kavşak geçerek Antalya Sanayi Sitesi'nin bulunduğu 75. Yıl Kavşağı'na kadar geldi.EGZOZ SESİNDEN 'DUR' DEDİKLERİNİ DUYMADIMKavşakta yolu kapatan polis ekipleri, kamyonu durdurmayı başardı. Şoför Yusuf Karakuş'u gözaltına alıp sorgulayan ekipler, plakasız kamyonda da inceleme yaptı. Yüklü olmadığı tespit edilen kamyonun plakasız olması nedeniyle uzun süre şasi numarası arandı. Şasi numarasından plakasının 06 AGL 65 olduğu belirlenen kamyonun trafikte kaydının olmadığı 'Çekme belgeli' olarak geçtiği ortaya çıktı. Polisin neden durmadığını sordukları Karakuş, ?Kamyonun egzozu patlak, içeriye çok ses alıyordu. 'Dur' dediğinizi duymadım. Yoksa neden durmayayım? Ben şoförüm git derler giderim, gel derler gelirim" karşılığını verdi.Şoför Karakuş'a polisin 'dur' ihtarına uymaması, plakasız ve çekme belgeli araç kullanmaktan yaklaşık 1000 TL para cezası verildi. Kamyon, başka bir şoförle emniyet otoparkına çekildi.