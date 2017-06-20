Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    18°
    20 Haziran 2017 14:41
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu

20 Haziran 2017 14:32

Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur su baskınlarına yol açtı.

Gürkay GÜNDOĞAN-Durmuş SEVİNDİK/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ta etkili olan yağmur su baskınlarına yol açtı.
İl merkezi ve Kozlu İlçesi'nde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, tıkanan rögar kapaklarını açarak biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde 4 katlı binanın zemin katında oturan Ahmet Arslan'ın evine ormanlık alandan akan çamur girdi. Kozlu İlçesi Güney Mahallesi'nde ise karayolunun kaldırım kısmı ve çalılık alanında heyelan yaşandı. Belediye ekipleri, heyelanın meydana geldiği yolun bir şeridini trafiğe kapattı. İlçe merkezindeki halk pazarının kurulduğu alan sular altında kaldı. Esnafın bazıları iş yerlerini su baskınları nedeniyle açmakta zorlandı. Pazarda oluşan göletler nedeniyle halk yürümekte zorlandı. Esnaf kendi çabalarıyla temin ettikleri tahtaları suların üzerine koyarak yürüyüş yolu yaptı.
LİMAN ÇÖPLE DOLDU
Kentte, her yağmurun ardından çöple dolan Zonguldak Limanı'nda yine benzer görüntüler oluştu. Yağmurla birlikte su seviyesi yükselen Acılık ve Üzülmez Dereleri'nin getirdiği evsel atıklar limanın kıyılarını doldurdu. Plastik bidon, plastik top, teneke kutular, pet şişeler ve leğen gibi atıklar limanın özellikle kıyı bölgelerinde birikti. Limandaki kirlilik vatandaşların tepkisine yol açtı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Çatalzeytin'de yağmur sele yol açtı- ek fotoğraflar
Altınordu'da Okan harekatı
Keçi otlatırken kaybolan Handan'ın cesedi gölde bulundu
(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu
Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi Ek Fotoğraf
DHA İSTANBUL - 43 GÜN SONRA TESLİM OLAN HASAN AKAR  TUTUKLANDI
Aykut Kocaman'la Volkan Demirel Bodrum'da tatilde (görüntülü)
Denizlispor'da Sankoh tamam
Keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan ölü bulundu
(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki Handan, keçi otlatırken kayboldu
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=