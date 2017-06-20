Tutuklu Kulaıxı Yımaıer: Reina saldırganıyla irtibatım yok

Yasin DALKILIÇ/KAYSERi,(DHA) - İSTANBUL’da yılbaşı akşamı Özbek terörist Abdülgadir Masharipov tarafından Reina’ya yapılan saldırı sonrası Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERi,(DHA) - İSTANBUL’da yılbaşı akşamı Özbek terörist Abdülgadir Masharipov tarafından Reina’ya yapılan saldırı sonrası Kayseri’de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu ve Reina saldırganı ile irtibatlı olduğu iddiasıyla hakkında açılan davada yargılanan Uygur Türkü Kulaıxı Yımaıer, Reina saldırganını tanımadığını söyledi.

Reina saldırısında 39 kişiyi katleden Abdülgadir Masharipov ile ilgili irtibatı olduğu ve DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığı iddiasıyla tutuklanan Kayseri'de Kulaıxı Yımaıer hakkında Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Duruymada tercüman aracılığı ile savunma yapan Kulaıxı Yımaıer, “Benim DEAŞ terör örgütüne üye olmam söz konusu değildir. Türkiye’de de hiçbir DEAŞ mensubu ile irtibatım olmadı. Reina saldırganı Masharipov ile görüşmedim. Turger isimli kişiyle olan münasebetim ise Çin zulmünde kalan çocuklarımın Türkiye’ye getirilmesi amacıyladır. İnsan kaçakçısı olan Turger’e çocuklarımın yanıma getirilmesi için 2 bin 500 dolar para verdim. Hakkımda DEAŞ terör örgütüne eleman kazandırdığım şeklindeki iddialar asılsızdır” dedi.

Kulaıxı Yımaıer'in tahliye talebini reddeden mahkeme aynı suçtan yargılanan diğer bir Uygur Türkünün davasıyla bu davanın birleştirilmesine ve Göç İdaresi'nden sanıkların kimlik bilgilerinin getirtilmesini karar vererek duruşmayı 8 Ağustos’a erteledi.