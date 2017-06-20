Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    18°
    20 Haziran 2017 14:41
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Keçi otlatırken kaybolan Handan'ın cesedi gölde bulundu

20 Haziran 2017 14:39

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen pazar günü öğleden sonra keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız, her tarafta aranırken Hasan Uğurlu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen pazar günü öğleden sonra keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız, her tarafta aranırken Hasan Uğurlu Barajı'nda cesedi bulundu. Handan'ın patika yolda ilerlerken yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor.
İstanbul’da oturan Yeter ve Güven Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıdere köyüne geldi. Yaz tatilini burada geçirmek isteyen Handan Yıldız, babaannesi Meryem Yıldız ile birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Meryem Yıldız, dağılan keçileri toplamak için bir süre torununun yanından ayrıldı. Küçük kız bunun üzerine eve dönmek için patika yola saptı. Torununu kısa süre yalnız bırakan Meryem Yıldız Handan’ın eve dönmediğini fark edince durumu köylülerle birlikte aramaya çıktı.
Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Handan’ın bulunması için olay yerinde Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de görevlendirildi. Dün gece geç saatlerde sonlandırılan arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.
Çalışmalar, Hasan Uğurlu Barajı ve Yeşilırmak’ta yoğunlaştırıldı. Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan dedesi Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Handan Yıldız’ın cenazesi bulunduğu yerden tekneyle kıyıya çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 
Talihsiz Handan'ın babası Güven Yıldız'ın İstanbul'da cezaevinde olduğu öğrenildi.
Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan yaptığı açıklamada  “Ailesine sabırlar diliyorum.  Handan kızımızın mekanı inşallah cennet olur. Pazar günü babaannesiyle keçi otlatmaya çıkmış. Daha sonra babaannesi keçileri toplamak amacıyla gidiyor. Zannedersem yolu şaşırmasından dolayı kayboluyor. Hava şartları, sık orman ve dik yamaçlar olması sebebiyle pazar gününden bu tarafa aramalar gerçekleştiriliyordu. Bugün su altı arama ekipleri de geldi. Sabah 9.30 sıralarında Handan kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi “ dedi.
Patikadan yürüyerek eve dönmeye çalıştığı sanılan Handan Yıldız’ın 4 metre yükseklikteki yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Çatalzeytin'de yağmur sele yol açtı- ek fotoğraflar
Altınordu'da Okan harekatı
(Görüntülü Haber) Zonguldak'ta yağmur su baskınlarına neden oldu
Malatya'nın yeni stadı hazır hale geldi Ek Fotoğraf
DHA İSTANBUL - 43 GÜN SONRA TESLİM OLAN HASAN AKAR  TUTUKLANDI
Aykut Kocaman'la Volkan Demirel Bodrum'da tatilde (görüntülü)
Denizlispor'da Sankoh tamam
Keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan ölü bulundu
(Görüntülü Haber) 10 yaşındaki Handan, keçi otlatırken kayboldu
(Görüntülü Haber) Mülteci olmayan, Suriyelileri anlayamaz
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=