Keçi otlatırken kaybolan Handan'ın cesedi gölde bulundu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen pazar günü öğleden sonra keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız, her tarafta aranırken Hasan Uğurlu

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) -TOKAT’ın Erbaa ilçesinde geçen pazar günü öğleden sonra keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız, her tarafta aranırken Hasan Uğurlu Barajı'nda cesedi bulundu. Handan'ın patika yolda ilerlerken yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor.

İstanbul’da oturan Yeter ve Güven Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıdere köyüne geldi. Yaz tatilini burada geçirmek isteyen Handan Yıldız, babaannesi Meryem Yıldız ile birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Meryem Yıldız, dağılan keçileri toplamak için bir süre torununun yanından ayrıldı. Küçük kız bunun üzerine eve dönmek için patika yola saptı. Torununu kısa süre yalnız bırakan Meryem Yıldız Handan’ın eve dönmediğini fark edince durumu köylülerle birlikte aramaya çıktı.

Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Handan’ın bulunması için olay yerinde Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de görevlendirildi. Dün gece geç saatlerde sonlandırılan arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Çalışmalar, Hasan Uğurlu Barajı ve Yeşilırmak’ta yoğunlaştırıldı. Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan dedesi Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Handan Yıldız’ın cenazesi bulunduğu yerden tekneyle kıyıya çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Talihsiz Handan'ın babası Güven Yıldız'ın İstanbul'da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan yaptığı açıklamada “Ailesine sabırlar diliyorum. Handan kızımızın mekanı inşallah cennet olur. Pazar günü babaannesiyle keçi otlatmaya çıkmış. Daha sonra babaannesi keçileri toplamak amacıyla gidiyor. Zannedersem yolu şaşırmasından dolayı kayboluyor. Hava şartları, sık orman ve dik yamaçlar olması sebebiyle pazar gününden bu tarafa aramalar gerçekleştiriliyordu. Bugün su altı arama ekipleri de geldi. Sabah 9.30 sıralarında Handan kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi “ dedi.

Patikadan yürüyerek eve dönmeye çalıştığı sanılan Handan Yıldız’ın 4 metre yükseklikteki yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor.

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