DHA İSTANBUL - 43 GÜN SONRA TESLİM OLAN HASAN AKAR  TUTUKLANDI

"Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan ve 43 gün sonra Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan Hasan Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ATATÜRK İLE İLGİLİ ÜSLUBUM YANLIŞTI"

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakim karşısına çıkan Hasan Akar hakkındaki suçlamalara karşı savunmasını yaptı. Hasan Akar, ev ortamında kendisine bir gencin soru sorduğunu ve soru üzerine okuduğu kitaplardaki bilgileri naklettiğini söyledi. Söz konusu alıntı yaptığı kitapların isimlerini tek tek söyleyen Akar, "Ben de o anda ihtiyari ve irademin dışında dini hassasiyetimle söyledim. Bazı kitaplar böyle olduğu için nakil yaptım. Atatürk ile ilgili üslubum yanlıştı. Bilerek böyle bir suç işlemedim" dedi. Akar ,beraatini istedi.

MAHKEME TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme de suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesini de göz önünde bulundurarak Hasan Akar'ın tutuklanmasına karar verdi. Hasan Akar adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderilecek.

Görüntü Dökümü

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Akar'ın koridordaki görüntüsü

20.06.2017 - 12.41 Haber Kodu : 170620088_

