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DHA ANKARA - İtfaiyeden kedi kurtarma operasyonu

20 Haziran 2017 16:01

ANKARA'daki bir hastanede, çelik konstrüksiyon kolon arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma

ANKARA'daki bir hastanede, çelik konstrüksiyon kolon arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ankara Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, çelik konstrüksiyon kolon arasına kedi sıkıştığını fark eden görevliler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ankara İtfaiyesi ekipleri, kediyi kurtarmak için operasyona başladı. Çelik konstrüksiyonu titizlikle kesen itfaiye erleri, kediyi bulunduğu alandan çıkardı.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye erlerinin çalışmalarından görüntü
-Kedinin kurtartılması
-Operasyondan görüntüler

Haber: ANKARA, (DHA)

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