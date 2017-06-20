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Alanya'da plajlar turistlere kaldı

20 Haziran 2017 16:01

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu.
Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü ilçede sıcak ve açık havayı fırsat bilen tatilciler plaja akın etti. Ramazan ayı dolayısıyla yerlilerin rağbet göstermediği ünlü Kleopatra ve Damlataş plajlarına gelen yabancı turistler dalga boyu yarım metreyi aşmayan denizin tadını çıkardı. Bazı turistler ise şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih etti. Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta sonuna kadar artarak devam edeceğini belirtti.

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