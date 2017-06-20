TESK Başkanı Bedevi Palandöken: Düşen petrol fiyatları bayramdan önce pompaya yansımalı

ANKARA, (DHA) – Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Petrol

ANKARA, (DHA) – Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüşün sürdüğünü belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Petrol fiyatlarındaki indirim pompaya yansımıyor. Özellikle motorinde bayramdan önce 15 kuruş indirim yapılmalı” dedi.

“MOTORİNE NEDEN İNDİRİM AZ”

Geçen hafta içinde benzine iki kere indirim yapıldığını hatırlatan Palandöken, “Benzinin litre fiyatında 15 kuruş indirim yapıldığı halde motorinde hiçbir indirim olmadı. Oysa esnaf ve çiftçi en çok motorin kullanıyor. Dolayısıyla akaryakıt indirimlerinin hem fiyatlara hem de enflasyon hesaplarına yansıyabilmesi için asıl motorinde indirim yapılmalı” şeklinde konuştu.

“TAVAN FİYAT UYGULAMASINDAN KİMSE İFLAS ETMEDİ”

Daha önce defalarca akaryakıtta tavan fiyat uygulamasının yapıldığını da ifade eden Palandöken, “Tavan fiyat uygulaması nedeniyle hiçbir akaryakıt firması iflas etmedi. Akaryakıt fiyatları, makro ekonomik dengeleri en çok etkileyen faktörlerin başında geliyor. Bu nedenle de devlet kontrolünde olması ve tavan fiyat uygulanması son derece normaldir. Dolayısıyla en kısa zamanda tavan fiyat uygulaması yenide başlatılmalı” sözlerine yer verdi.

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