Emniyet'ten cep telefonlarına 'aşırı hız' mesajı

ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşları trafik kazalarına karşı SMS'le uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri
ANKARA, (DHA) - EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşları trafik kazalarına karşı SMS'le uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan cep telefonlarına gönderilen mesajda, 'aşırı hız' uyarısı yapılarak, "Ölümle sonuçlanan her 3 trafik kazasından 1'inin AŞIRI HIZ'dan kaynaklandığını biliyor musunuz? Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın! Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı" denildi.