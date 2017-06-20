Oto tamirci bacaklarından vuruldu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 35 yaşındaki Murat Karaca, otomobil tamirhanesine gelip, kendisini dışarı çağıran kişinin açtığı ateş sonucu

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde 35 yaşındaki Murat Karaca, otomobil tamirhanesine gelip, kendisini dışarı çağıran kişinin açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralandı. Kimliği belirsiz kişi olayın ardından aracıyla kaçtı.

Olay öğle saatlerinde, Tatlıkuyu Mahallesi'nde Murat Karaca'ya ait otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Murat Karaca aracıyla gelen kişinin kendisini çağırması üzerine dışarı çıktı. Kimliği belirsiz kişi tabancasıyla 4 el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Murat Karaca bacaklarından yaralanırken, işyerinde bulunanlar 112 Acil ve polise haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Karaca tedavi altına alındı. Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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