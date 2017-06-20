DHA ANKARA - Emniyet'ten cep telefonlarına 'aşırı hız' mesajı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşları trafik kazalarına karşı SMS'le uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan cep
EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Ramazan Bayramı öncesi, vatandaşları trafik kazalarına karşı SMS'le uyardı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı'ndan cep telefonlarına gönderilen mesajda, 'aşırı hız' uyarısı yapılarak, "Ölümle sonuçlanan her 3 trafik kazasından 1'inin AŞIRI HIZ'dan kaynaklandığını biliyor musunuz? Sevdiklerinizden Hızla Uzaklaşmayın! Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı" denildi.
Haber: ANKARA, (DHA)