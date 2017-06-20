Yüksekova'da 3 terörist topçu atışı ile etkisiz hale getirildi

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist, topçu atışı ile etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi'nde güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 3 PKK'lı terörist, topçu atışı ile etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün Yüksekova İlçesi Hisardağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik Üs Bölgesinde, güvenlik güçleri tarafından sınır gözetleme sırasında Ganizer Tepe bölgesinde 3 tetöristin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, teröristlerin yapılan topçu atışları ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

