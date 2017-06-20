DHA İSTANBUL- (ÖZEL ) - TUTUKLANAN HASAN AKAR CEZAEVİNE KONULDU

Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İstanbul DHA

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan ve 43 gün sonra Bakırköy Adliyesi'ne gelerek teslim olan Hasan Akar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bakırköy Adliyesi'nden çıkarılan Akar, saat 16.00 sıralarında Metris Cezaevine getirildi. Ellerinin kelepçeli olduğu görülen Akar, cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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-Akar'ın Metris cezaevine getirilmesi

-Ellerindeki kelepçe

-Cezaevine girişi

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