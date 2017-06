DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KEÇİ OTLATIRKEN KAYBOLAN 10 YAŞINDAKİ HANDAN ÖLÜ BULUNDU

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Pazar günü öğleden sonra keçi otlatırken kaybolan 10 yaşındaki Handan Yıldız’ın Hasan Uğurlu Barajı'nda cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul’da oturan Güven-Yeter Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Handan Yıldız annesi ve kardeşiyle birlikte yaz tatili için ilçeye 32 kilometre uzaklıkta bulunan Narlıdere köyüne geldi. Yaz tatilini burada geçirmek isteyen Handan Yıldız babaannesi Meryem Yıldız ile birlikte Yeşilırmak kenarında keçi otlatmaya başladı. Babaanne Meryem Yıldız, dağılan keçileri toplamak için bir süre torununun yanından ayrıldı. Küçük kız bunun üzerine eve dönmek için patika yola saptı. Torununu kısa süre yalnız bırakan Meryem Yıldız Handan’ın eve dönmediğini fark edince durumu köydeki vatandaşlara haber verdi. Köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları aramadan sonuç alamayınca durumu Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Handan’ın bulunması için olay yerinde Tokat ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de görevlendirildi. Dün gece geç saatlerde sonlandırılan arama çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Çalışmalar, Hasan Uğurlu Barajı ve Yeşilırmak’ta yoğunlaştırıldı. Handan Yıldız’ın cansız bedeni baraj gölünü aramak için kayıkla açılan büyükbaba Mustafa Yıldız, Veysel Bolat ve Çakır Bolat tarafından keçi otlattıkları yerden yaklaşık 200 metre uzaklıkta suda bulundu. Jandarmanın yaptığı incelemenin ardından Handan Yıldız’ın cenazesi bulunduğu yerden tekneyle kıyıya çıkarılarak Erbaa Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Baba Güven Yıldız'ın İstanbul'da cezaevinde olduğu öğrenildi.

Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan yaptığı açıklamada “Ailesine sabırlar diliyorum. Handan kızımızın mekanı inşallah cennet olur. Pazar günü babaannesiyle keçi otlatmaya çıkmış. Daha sonra babaannesinin keçileri toplamak amacıyla gitmesiyle mütevellit kendisi babaannesi tarafından aşağıya indiriliyor. O sırada zannedersem yolu şaşırmasından dolayı kayboluyor. Kaybolmasıyla ilgili akşam saat 19.00-20.00 sıralarında jandarmamıza ihbar geliyor. Jandarma ve AFAD ekiplerimiz hemen olay yerine intikal edip gerekli arama çalışmalarını yapıyor. Hava şartları, sık orman ve dik yamaçlar olması sebebiyle Pazar gününden bu tarafa aramalar gerçekleştiriliyordu. Bugün su altı arama ekipleri de geldi. Sabah 9.30 sıralarında Handan kızımızın cansız bedenine ulaşıldığı haberi geldi. “ dedi.

Patikadan yürüyerek eve dönmeye çalıştığı sanılan Handan Yıldız’ın 4 metre yükseklikteki yamaçtan baraj gölüne düştüğü sanılıyor.

2)KUŞADASI'NDA 46 ÇOCUKTAN 44'Ü TABURCU EDİLDİ

AYDIN'ın Kuşadası İlçesi'ndeki bir anaokulunda yedikleri öğle yemeği sonrası mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 46 öğrenciden 44'ü taburcu edildi. Tedavisi süren 2 öğrencinin durumlarının da iyi olduğu bildirildi. Kuşadası'ndaki bir anaokulunda eğitim gören öğrenciler dün (pazartesi), okulda öğle yemeğinde yedikleri tavuk, pilav ve cacık sonrasında mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Kuşadası Devlet Hastanesi ve çevredeki özel hastanelere kaldırılan 46 öğrenci, tedaviye alındı. Velilerin suç duyurusu üzerine, anaokulunun 32 yaşındaki aşçısı N.Y. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan bir ekip, Savcılığın talimatıyla anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Kuşadası Kaymakamlık yetkilileri de verdikleri bilgide, "Karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine 46 öğrenci dün gece hastanelere başvurdu. Konuyla ilgili idari tahkikat başlatıldı. Bu okul güvenli bir okul, fakat alınan malzemenin nerede soğuk zincirde bozulduğunu bilinmiyor. Kendilerinde mi yoksa malzemeyi aldıkları yerden mi kaynaklı yapılan tahkikat sonucu ortaya çıkacaktır. Şu an için sorumlu kim bilemiyoruz. Muhtemelen öğlen yemeğinde çıkan tavuktan. Çünkü kreşte öğle yemeğinde tavuk, pilav ve cacık verilmiş. Tavuk ürünlerinde soğuk zincir bir aşamada kırılır ve sonra tekrar dondurulursa bakteri üretir. Kuşadası Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nden oluşturulan bir ekip, savcılığın talimatı ile anaokulundaki yemek ve içeceklerden numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 2 öğrencimizin dışında bütün öğrenciler taburcu edildi. Hastanedeki 2 öğrencinin de durumu iyi" dedi.

AYDIN/DHA

3)İZMİT KÖRFEZİ SARARDI

İZMİT'te yağmur sularının denize taşmasının ardından İzmit Körfezi sarardı. İzmit Körfezi'ne yayılan çamur büyük bir kesimde etkili oldu. İzmit'te dün gece etkili olan yağmur yağışının ardından yağmur suları denize taştı. Yağmur sularının taşıdığı çamur İzmit Körfezi'nde kirliliğe yol açtı. İzmit Körfezi'nin doğu kesiminden itibaren yayılan çamur denizin sarı bir renge bulanmasına neden oldu. Seka Park'tan doğu kesime kadar çamur kendisini belli etti. İzmit Körfezi'ne yayılan çamur akıntıya ve dalgalara göre zaman zaman daha geniş alanlara yayıldı.

4)GENÇ KADINDAN 3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

GAZİANTEP'te üç gün önce babasının evine giden ve daha sonra kendi evine dönmek için ayrılan 24 yaşındaki Gizem Benli'den 3 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre Gizem Benli, 3 gün önce sabah saatlerinde Kayaönü Mahallesindeki evinden, Binevler Mahallesinde bulunan baba evine ziyarete gitti. Öğleden sonra baba evinden ayrılan Gizem Benli, evine dönmedi. Eşinden haber alamayan İbrahim Benli, yakınlarını aradığı yakınlarından da olumlu yanıt alamayınca durumu polise bildirdi.

Eşinin hayatından endişe duyduğunu belirterek yetkililerden yardım isteyen İbrahim Benli, 4 yıllık mutlu bir evliliklerinin bulunduğunu belirterek şöyle dedi:

"Pazar günü evden babasını ziyaret etmek için evden çıktı. Bir daha haber alamadık. Kaçtı veya kaçırıldığını düşünüyorum. Biran evvel haber almak istiyorum. Karakola gittim, ifade verdim. Kaçırıldığından şüphe ediyorum. Canımdan çok sevdiğim eşimin bulunmasını istiyorum."

5)SİVAS'IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza saat 14.00 sıralarında Suşehri ilçesi Yalnızbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Yüksel (60) yönetimindeki 59 DT 848 plakalı otomobil Ordu Caddesi üzerinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Otomobil yol kenarında park halinde bulunan traktör römorkuna çarptı. Kazada araç içinde bulunan sürücü 5 çocuk babası İsmail Yüksel ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası Yüksel'in hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)MİMARLAR ODASI‘NDAN ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ TAHRİBATA TEPKİ

MİMARLAR Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek, Bursa'da Mihraplı

Rekreasyon Alanı içinde yer alan 'Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın, stadyum inşaatı sürecinde tahribata uğradığını belirterek,onarımı için Büyükşehir Belediyesi'ne çağrı yaptı. Şimşek, akademik odalar olarak onarımın maliyetini karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Mimarlar Odası Bursa Şubesi, 'Timsah Arena' olarak adlandırılan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun yakınında bulunan Çanakkale Şehitleri Anıtı'nın, stadyum İnşaatı sürecinde uğradığı tahribat ile ilgili açıklama yaptı. Anıtın önünde basın açıklaması yapan Şube Başkanı Şimşek, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, devletin yapacağı stat projesinin neye mal olacağını düşünmeden kendi imkanlarıyla inşa ettiğini belirterek, "Kentin bütçesinin yarısını, kafasını dahi koyamadığı bir yapıya harcıyor. Yetmiyor, stadyumun daha 2 yılı dolmayan milyonluk çimlerini sıkıntı çıkardığı gerekçesiyle söküp yeniden yaptırıyor" dedi. Stadyumun yapılırken harabeye dönüştürülen Çanakkale Şehitleri Anıtı’nın iki yıldır kaderine terk edilmiş halde beklediğini söyleyen Can Şimşek, “Futbola sevgi, şehide saygının önüne geçiyor. Mihraplı Çanakkale Şehitleri Anıtı bu durumun en somut göstergesidir. İnsana saygısı olmayanın şehide saygısı olmaz" dedi.

'TİNERCİLERİN MESİRE ALANI OLMUŞ'

En kısa sürede bu durumu düzeltmeleri için Bursa Büyükşehir Belediyesine seslenen Can Şimşek şöyle konuştu:

"Burası tinercilerin mesire alanı olmuş durumda. Bu bizi utandırıyor. En başta Büyükşehir Belediye Başkanı'nı ve bu şehri yönetenleri utandırması gerekiyor. Eğer 'Biz uğraşamayız, bizim vaktimiz yok, paramız yok' denirse biz bunu akademik odalar olarak bu işi gönüllü olarak sahiplenmeye hazırız. Bizim Büyükşehir Belediyesi kadar paramız olmasa da gönlümüz onlardan daha zengin."

7)ASIRLIK DOKUMALAR KANAVİÇELERLE HAYAT BULUYOR

MERSİN'in Erdemli İlçesinde Eğitim Merkezi (HEM) ve Akşam Sanat Okulu (ASO) Müdürlüğü, 150-200 yıllık el dokuma havluları çeyiz sandıklarından çıkarttırarak üzerlerine geçmişin izini taşıyan kanaviçeler işlenip geleceğe aktarıyor.

HEM ve ASO Müdürü Ömer Okur, Kocahasanlı Mahallesi'nde Hülya Tekerek usta öğreticiliğinde açılan el sanatları kursunda incelemelerde bulundu. Kursiyerlerle görüşüp, Tekerek'ten çalışmalar hakkında bilgi alan Okur, sandıklardaki nadide dokuma eserleri gün yüzüne çıkartmaya çalıştıklarını belirterek, "Zübeyde Zeytin isimli kursiyerimizin büyük ninelerden kalma el dokuması havlu ve iç çamaşırlık dokuma en az 150-200 yıllık. Bu tür eserleri gelecek kuşaklara modernize ederek aktarmak istiyoruz. 7 ay süreye eğitim alacak kursiyerlerimiz burada hem tarihi iğne oyasını hem de dokumaları kanaviçelerle birleştirecekler" dedi.Asırlık el dokuması havlu ve iç çamaşırı için dokunan eserlerin üzerine Muşabak tekniği ile kanaviçe işlenerek geleceğe aktarılmaya çalışıldığını ifade eden belirten Okur şöyle devam etti:

"Geçmişte ninelerimiz annelerimiz evde kullanacağı tüm çeyizlik eşyalarını kendileri günlerce gece gündüz demez işler yaparlardı. Günümüzde bu işlemeler ağır ağır kaybolmaya başladı. Çünkü evlenecek genç kızların çeyizlikleri fabrikasyon olarak üretilmeye başlandı. Biz de HEM olarak geleneksel el sanatlarımızın kaybolmaması için asırlık çeyiz sandıklarının gün yüzüne çıkartılmasını sağlamak için çalışmalar başlattık. Özellikle kırsaldaki mahallelerimizi gezerek tarihi değer kaydeden eserleri yeniden canlandırmak için çalışıyoruz."Kursun açıldığı mahallede yaşayanların yüzde 75'i Yörük olduğunu kaydeden Okur şunları söyledi:

"Büyük ninelerimiz gerek evde gerek keçi ya da koyun güderken dağlarda dokuyup işlemesini yaptığı çeyizliklerini kaybolmasın diye sandıklarda saklamış. Biz de bu nadide eserleri gün yüzüne çıkartıp gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bu kursumuzda özellikle asırlık dokumalarımızın değerlendirilmesine özen gösteriyoruz. Amacımız sandıklarda ya da çeyiz bohçalarında bulunan asırlık dokumalara yeni tekniklerle kanaviçe işleterek modernize ederek geleceğe aktarmak istiyoruz."

Kursa katılarak geçmişi geleceğe taşımayı hedeflediğini vurgulayan kursiyer Zübeyde Zeytin ise, "Anneannem tarafından giysi olarak kullanılmak üzere dokunan bir dokumayı değerlendirmek için üzerine iğne oyası tekniği ile kanaviçe işleyerek modernize ediyorum. Ninelerimizin sandıklarındaki bu tür kıymetli dokumaları geleceğe taşımak gerekir. Kıymetli olmasına rağmen, sandıkta kimsenin bilmediği bir noktada bu tür eserlerin durmasını istemiyorum. Hatıralara saygı duymak şartı ile bu eserlerin geleceğe aktarılmasına katkı sunmaya çalışıyorum."

8)ALANYA'DA PLAJLAR TURİSTLERE KALDI

ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde Ramazan dolayısıyla yerlilerin rağbet etmediği plajları tatilciler doldurdu. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre hava sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 45 ölçüldüğü ilçede sıcak ve açık havayı fırsat bilen tatilciler plaja akın etti. Ramazan ayı dolayısıyla yerlilerin rağbet göstermediği ünlü Kleopatra ve Damlataş plajına gelen yabancı turistler dalga boyu yarım metreyi aşmayan denizin tadını çıkardı. Bazı turistler ise şezlonglara uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri hava sıcaklığının hafta sonuna kadar artarak devam edeceğini belirtti.

