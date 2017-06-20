(Görüntülü Haber) MERSİN ŞEHİT ASKER TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in cenazesi Huzurkent Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek, helallik alınmasının ardından Ulu Camii'ne getirildi. Cenazenin camiye getirilişi

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş'in cenazesi Huzurkent Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek, helallik alınmasının ardından Ulu Camii'ne getirildi. Cenazenin camiye getirilişi sırasında şehidin babası Halil Bahşiş ile annesi Sultan ile yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine Vali Özdemir Çakacak, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Burhanettin Kocamaz, Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Vali Çakacak şehidin babası ve annesini teselli ederek başsağlığı dileğinde bulundu.Mersin Müftüsü Dursun Ali Coşkun tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Ramazan Bahşiş, götürüldüğü Huzurkent Merkez Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Türk bayrağı açan vatandaşlar da attıkları sloganlarla terör örgütüne lanetler yağdırdı.Tolunay DUMAN- Mustafa İNSAN / MERSİN, (DHA)