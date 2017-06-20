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Anamur'da denizde boğulma

20 Haziran 2017 17:41

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde denize giren 70 yaşındaki Savaş Subaşı boğularak öldü.

Mithat ÜNAL/ANAMUR (Mersin), (DHA) - MERSİN'in Anamur İlçesi'nde denize giren 70 yaşındaki Savaş Subaşı boğularak öldü.
İlçeye tatil için gelen Savaş Subaşı, öğle saatlerinde Cerenler bölgesinden denize girdi. Denizde akıntıya kapılan Subaşı'nın suda sürüklendiğini görenler yardımına koştu. Denizden çıkartılan Subaşı'nın boğularak öldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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