Hazine'nin 600 milyonluk kira sertifikası ihracına 503 milyon lira talep geldi

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Hazine'nin, 600 milyon lira borçlanmak üzere düzenlediği 19 Haziran 2019 itfalı kira sertifikası ihracına 503 milyon liralık talep geldi.

İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Hazine'nin, 600 milyon lira borçlanmak üzere düzenlediği 19 Haziran 2019 itfalı kira sertifikası ihracına 503 milyon liralık talep geldi.

Hazine Müsteşarlığı, dün yaptığı açıklamada, yurtiçi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla 600 milyon TL tutarında TL cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı için talep toplayacağını ilan etmişti.

Hazine'den yapılan yazılı açıklamada doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek ihracın 728 gün vadeli, yüzde 5.36 dönemsel kira oranına sahip olacağı belirtilmişti.