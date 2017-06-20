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(Görüntülü Haber) Mersin Çevrecilerden tersaneye kırmızı kart

20 Haziran 2017 17:41

Haber-Kamera:Mehmet OKUR/SİLİFKE(MERSİN),(DHA)Çevrecilerden tersaneye kırmızı kart

Haber-Kamera:Mehmet OKUR/SİLİFKE(MERSİN),(DHA)Çevrecilerden tersaneye kırmızı kartMERSİN?in Silifke İlçesi Taşucu Mahallesi'ndeki Seka Liman?ında yapılması planlanan tersanenin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, çevrecilerin tepkisine sahne oldu. Toplantıda bir grup çevreci, düdük çalıp kırmızı kart göstererek protesto gösterisi yaptı.ÇED toplantısı Taşucu Mahallesi?ndeki Diriliş Dinlenme Tesisleri?nde gerçekleşti. Çevre örgütü temsilcileri ile vatandaşlar salona polis tarafından yapılan üst aramasından sonra alındı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü ve şirket yetkilileri tesis hakkında bilgi vermeye başladığı sırada, çevreciler ellerindeki kırmızı kartları göstererek, düdük çaldı. ŞÜPHELİ PAKET İHBARIİlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, salonda şüpheli paket olduğu ihbarı geldi. Bunun üzerine içeride bulunanlar polis tarafından dışarıya çıkartıldı. Ekiplerin salonda yaptığı aramada, ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. Dışarıya çıkartılan çevreciler ve vatandaşlar yeniden yapılan üst aramasının ardından bir kez daha içeriye alındı.Salonda protestoların sürmesi üzerine söz alan Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, deniz tatilinin gözde yerlerinden biri olan Taşucu'nda yapılmak istenen tersaneye karşı olduklarını, belediye olarak mücadeyi sürdüreceklerini söyledi. Yaklaşık bir saat süren toplantı vatandaşların da dinlenmesi ve sorunlarının yanıtlanması ile sona erdi.

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