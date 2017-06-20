Siirt'te organize suç örgütlerine operasyon: 29 gözaltı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA) - SİİRT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerine yönelik olarak, Siirt İl merkezi, Manisa ve İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 29 kişi gözaltına alındı. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, operasyonda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildiğini belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek, örgüt faaliyetleri kapsamında kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, örgüt faaliyetleri kapsamında ateşli silahlar kanununa muhalefet, bahis ve şans oyunlarına dair kanuna muhalefet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, rüşvete aracılık etmek, yağmaya teşebbüs, rüşvet, mühürde sahtecilik, resmi belgeyi yok etmek veya gizlemek, nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanmak' suç faaliyetlerine yönelik başlatılan üç farklı soruşturma kapsamında yaklaşık bir yıl süren kapsamlı takip ve çalışma sonucunda; 2 ruhsatsız tabanca,18 fişek, 107 bin 850 lira para,10 bin 500 gram eroin, 83.13 gram metamfetamin, 10 kaçak cep telefonu, tarihi eser olabileceği değerlendirilen 4 parça materyal, 2 ruhsatsız av tüfeği, 386 ecstasy hap, 23.80 gram kubar esrar, 44 gram bonzai ve bir tarihi kilim ele geçirildi."

EHLİYET SINAVINDA JOKER ELEMANLAR KULLANILMIŞ

Operasyonda değişik tarihlerde yapılan Motorlu Taşıtlar Sınavında başkasının yerine joker eleman olarak ehliyet sınavına girilmesi ile ilgili olarak 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı belirtilen Valilik açıklaması şöyle devam etti:

, "Suç örgütlerinin deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla 20 Haziran günü saat:06.00 sıralarında Siirt, İstanbul ve Manisa illerinde aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu toplam 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirilmiş, operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 30 şüpheliden 29'u yakalanarak gözaltına alınmış, bir şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Üç farklı soruşturma dosyası kapsamında, şüpheli şahısların üzerlerinde, ikamet ve işyeri adresi ile araçlarında yapılan aramalarda; 1 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah, 5 bu silaha ait şarjör, 58 Kalaşnikof fişeği, 3 ruhsatsız tabanca, 4 satışa hazır esrar, 239 gümrük kaçağı cep telefonu, sahte olduğu değerlendirilen çok sayıda engelli sağlık kurulu raporu, 2 av tüfeği, 169 av tüfeği fişeği, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 gram toz esrar, 7 hintkeneviri kökü, başka şahıslara ait çok sayıda kimlik ve fotokopileri ele geçirildi."

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