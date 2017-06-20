Suriyeli kağıt toplayıcıları kavga etti: 1 ölü

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sokakta kağıt toplayan Suriyeli iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki Abdurrahman Halaf yaşamını yitirdi.Olay,

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sokakta kağıt toplayan Suriyeli iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki Abdurrahman Halaf yaşamını yitirdi.Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te barınan Suriyeli kağıt toplayıcıları, atık kağıtların atıldığı bir konteynerin önünde karşılaştı. Aralarında kağıt toplama konusunda anlaşmazlık çıkan Abdurrahman Halaf ve ismi belirlenemeyen kişi arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen 30 yaşlarındaki kimliği henüz belirsiz Suriyeli, yanında bulundurduğu bıçakla Abdurrahman Halaf'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Göğsüne isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Halaf, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Halaf, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halaf'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, ölüm haberiyle gelen yakınları gözyaşı döktü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Halaf'n ölümüne yol açan kağıt toplayıcısının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

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