Lütfen bekleyin..
  • Ana Sayfa
  •
    18°
    20 Haziran 2017 17:55
  • Sitene Ekle
  • RSS
  • Son Haberler
  • Arşiv
Hava Durumu Haber1 Galeri Haber1 TVYAZARLAR

Suriyeli kağıt toplayıcıları kavga etti: 1 ölü

20 Haziran 2017 17:49

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sokakta kağıt toplayan Suriyeli iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki Abdurrahman Halaf yaşamını yitirdi.Olay,

Metin Faruk TAMER/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te sokakta kağıt toplayan Suriyeli iki kişi arasında çıkan kavgada bıçaklanan 24 yaşındaki Abdurrahman Halaf yaşamını yitirdi.Olay, öğleden sonra Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve Gaziantep'te barınan Suriyeli kağıt toplayıcıları, atık kağıtların atıldığı bir konteynerin önünde karşılaştı. Aralarında kağıt toplama konusunda anlaşmazlık çıkan Abdurrahman Halaf ve ismi belirlenemeyen kişi arasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle öfkelenen 30 yaşlarındaki kimliği henüz belirsiz Suriyeli, yanında bulundurduğu bıçakla Abdurrahman Halaf'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı. Göğsüne isabet eden 3 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Halaf, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla bölgedeki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Halaf, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Halaf'ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, ölüm haberiyle gelen yakınları gözyaşı döktü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Halaf'n ölümüne yol açan kağıt toplayıcısının kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

  • Bu haberi paylaşın:
Yorum Yaz
UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik ve tamamı büyük harfle yazılan yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (0)

Benzer Haberler

Kosova’da ‘Pideni kap da gel’ iftarı düzenlendi
Cinayet sanığı: Cinsel talepleri yüzünden öldürdüm
Bolu Belediyesi, serada karanfil üretimine başladı
DHA YURT - Lice şehidi memleketine uğurlandı (3)
Kumar oynayan 101 kişiye, 16 bin 117 lira para cezası
(Görüntülü Haber) Sosyal medya cinayeti (Ek Fotoğraflar)
Sivas'ta sokakta uyuşturucu satanlara operasyon
Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek el-Şafi, Beşiktaş'a üye oldu
Halaçoğlu’dan kurultay iptaline tepki: Buna adil hukuk düzeni denmez
Cinayet sanığı: Bonzai içiyorum, hafıza kaybı yaşıyorum
Yazarlar
Kemal Çiftçi
İhanetin böylesi görülmedi…
Dr. Kazım Kılınç
Global pazarlarda büyük fırsatlar...
Ali Kamil Uzun
Türkiye küresel alanda inovasyonun neresinde yer alıyor?
Ali Coşkun
Sorunlar ve hicret
Prof. Dr. Bener Karakartal
Dünyanın 1 numarasının başına bir çılgın mı geliyor?
Dr. Fatih Anıl
Firmalar, uluslararası pazarlarda başarılı olmak için ne yapmalı?
Zuhal Mansfield
Dikkat, dikkat! Brexit, Monsanto ve AB -ABD Serbest Ticaret Anlaşması
Yrd. Dr. Yaşar Erdinç
Türkiye büyük bir felaketin eşiğinden döndü
Doç. Dr. Ertuğrul Kızılkaya
Futbolda "4 büyükler" ciddi risklerle karşı karşıya
Alper Nergiz
Türkiye yoluna hız kesmeden devam ediyor




ÖNE ÇIKAN HABERLER
Dut ağacından düşen çocuk, 2 gün sonra hastanede öldü
Beratcan Karakütük'ün öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Mustafa’yı Antalyaspor istedi
Beşiktaş Sompo Japan - Fenerbahçe maçının fotoğrafları 
Sanatçı Bülent Serttaş, şehit polis Sekin'nin mazarını ziyaret etti
Son Haberler

ÇOK OKUNANLAR
Linkler
ÇOK YORUMLANANLAR

Arşivde Ara

Haber1 TV
Ezequiel Garay ve eşi Tamara Gorro'nun Olay Yaratan Videosu
CHP heyeti Yüksekova'ya alınmadı
Rusya'da karakola intihar saldırısı
Hindistan'da havai fişek felaketi
Taksim'de bıçaklı kadın paniği
Gülhane Parkı'nda duvar çöktü
TÜMÜ
Namaz Vakitleri
    İmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
    03:2205:2513:1317:1120:4822:40
Haber1 Galeri
Hakan Ural'dan oğluna tüylü terlik sorusu
Ve firari amireller de yakalandı
Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı
WhatsApp'ta yeni dönem!
TÜMÜ
Anket

astropay

bmV0aGFiZXJ5YXppbGltaS5jb20=