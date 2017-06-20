(Görüntülü Haber) Sosyal medya cinayeti (Ek Fotoğraflar)

Ergün AYAZ-Orhan UZUN/İZMİT(Kocaeli), (DHA - İZMİT'te, 41 yaşındaki Erdal Günlü sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle zaman zaman dövdüğü 17 yaşındaki kızı Rana Günlü'yü tabanca ile vurarak öldürdü. Eşinden boşanan Şengül Pekkaya, Erdal Günlü'nün psikopat olduğunu, giyim ve kuşamına karıştığı kızını dövdüğünü söyledi. Olcay Günlü de kardeşi Serdar Günlü'nün kızının giyindiği kıyafetler ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle sinirlendiğini belirtti.Olay, dün gece Turan Güneş Caddesi'nde meydana geldi. Erdal Günlü tartıştığı lise öğrencisi kızı Rana Günlü'yü tabanca ile öldürdükten sonra başına dayadığı silahı ateşledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Günlü kurtarılamadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme ardından Rana Günlü'nün cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Erdal Günlü'nün bir cinayet davasında suça katılmak suçundan 12 yıl hapis cezası aldığı, 9 ay önce cezaevinden tahliye edildiği, ağabeyi Olcay Günlü'nün işlettiği börekçide çalıştığı ifade edildi.11 BİN TAKİPÇİSİ VAREskişehir'de annesi ile birlikte yaşayan Rana Günlü 1 ay önce babasını ziyaretine geldi. İddiaya göre, Erdal Günlü bu sırada Rana Günlü'yü 11 bin takipçisinin olduğu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle kızarak dövdü. Erdal Günlü okulların tatile girmesi ardından kızını arayarak çok özlediğini belirterek İzmit'e gelmesini istedi. Rana Günlü babasının ısrarları üzerine dün İzmit'e geldi. Erdal Günlü ile kızı arasında yaşanan tartışmanın ardından olay meydana geldi. Erdal Günlü'nün kızını sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar nedeniyle yargılayarak dövdüğü belirtilirken, kendisinin sosyal medya hesabında arkadaşlık kurabilmek için bir çok Uzakdoğulu ve yabancı uyruklu kadınlarla arkadaşlık yapması dikkat çekti."PSİKOPATTI"Eskişehir'de oturan Şengül Pekkaya kızı Rana Günlü'nün cenazesini Eskişehir'e götürmek için bugün İzmit Asri Mezarlığı'na geldi. Şengül Pekkaya büyük üzüntü yaşarken arkadaşları teskin etmeye çalıştı. Şengül Pekkaya boşandığı eşinin psikopat olduğunu belirterek, kızının kot pantolon ve askılı kıyafetler giyinmesini kızdığını, giyimi kuşamına karıştığını, 1 ay önce ziyaretine gelen kızını dövdüğünü söyledi.PSİKOLOJİSİ BOZULDUMezarlığa gelen Serdar Günlü'nün ağabeyi Olcay Günlü ise, şöyle konuştu:"Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojisi bozuldu, kendine gelemedi. Çocuk ruhlu biri haline dönüştü. 12 yıl önceki aklı ile fikri ile kalmıştı. Kızının hal ve hareketlerine çok kızıyordu. Kızı ile problemleri vardı, sıkıntıları vardı. Sosyal medya hesabına kızıyordu, paylaştığı fotoğraflara kızıyordu. Ben de, kendisinin daha genç kız olduğunu, takılacak bir şey olmadığını yarın öbür gün senin istediğin gibi giyinir diyerek sıkıntı yapmamasını istedim. 'Ben çağırdığımda gelmiyor, ne dersem gelmiyor' dedi. Dün çağırdı özlediğini söylemiş. Ben de yeğenimi gördüm, sarıldık. Aynı binada oturuyoruz. Sonra bir ses duydum eşim ile birlikte eve gittik. İçeri girdiğimizde kız çekyatta yatıyordu. Kardeşim de onun kucağına düşmüş."BABASI İLE İLGİLİ PAYLAŞIMDA BULUNMUŞBabası tarafından öldürülen Rana Günlü'nün Şubat ayında sosyal medya hesabından babasıyla ilgili paylaşımda bulunduğu görüldü. Rana Günlü, "Seninle saatlerce muhabbet edip konuşuyoruz. Bazen film izliyoruz. Sıkılıp geziyoruz. Arada kavga ediyoruz ama yine de beni kırdığını fark edip üzülüyorsun. Ben ne istersem de yapıyorsun. Yine de iyi bir babasın. Bazen sadece koruyup kollamaya çalışırken çok baskı yapsan da sonradan fark ediyorsun. İyi ki varsın babam" yazarak duygularını dile getirdiği görüldü.