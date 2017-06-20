Sivas'ta sokakta uyuşturucu satanlara operasyon

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda, toplam 45.60 gram bonzai, 6.60 gram esrar ve 2

Gökhan CEYLAN/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan operasyonlarda, toplam 45.60 gram bonzai, 6.60 gram esrar ve 2 ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlattı. Daha sonra belirlenen bölgeler doğrultusunda, durumundan şüphelenilen kişiler Narkotim'ler tarafından takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonunda, 1 kişide 42.65 gram bonzai, 1 kişide 1.90 gram bonzai, 1 kişide 0.20 gr tütünle karışık bonzai, 1 kişide 0.90 gram esrar, 1 kişide 5.70 gram esrar, 1 kişide 2 adet uyuşturucu ecstacy hap ve 0.60 gram bonzai, 1 kişide 0.60 gram bonzai ve 1 kişide 0.30 gram bonzai ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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