17 yaşındaki kayıp Elif Nur her yerde aranıyor

Yusuf ÇINAR/OĞUZLAR (Çorum), (DHA)- ÇORUM’da 9 Haziran'da karne töreni için evden çıkan 17 yaşındaki Elif Nur Ceylan’dan bir daha haber alınamadı. Babası Bekir Ceylan, "Hayatından

Yusuf ÇINAR/OĞUZLAR (Çorum), (DHA)- ÇORUM’da 9 Haziran'da karne töreni için evden çıkan 17 yaşındaki Elif Nur Ceylan’dan bir daha haber alınamadı. Babası Bekir Ceylan, "Hayatından endişe ediyoruz. Kızımı görenler Allah rızası için bize yardımcı olsunlar" dedi.

Çorum’un Oğuzlar İlçesi'nde bulunan Oğuzlar İmam Hatip Lisesi'de okuyan Elif Nur Ceylan, 9 Haziran Cuma günü karnesini almak için sabah evinden ayrıldı. Ceylan'ın bir daha evde dönmemesi üzerine ailesi aynı gün akşam saatlerinde polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızının hayatından endişelendiğini söyleyen babası Bekir Ceylan, "Kızım mezun olduğu gün ortadan kayboldu. Başına bir iş gelmesinden korkuyorum. 11 gün oldu. Hala bir haber yok. Artık hayatından endişe etmeye başladım. Annesi de bende perişan olduk. Kaçırılmış olabileceğini düşünüyorum. Lütfen rica ediyorum kızımı görenler Allah rızası için bize yardımcı olsunlar" dedi.



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