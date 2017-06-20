Sosyal medya cinayeti (2)

17 YAŞINDAKİ RANA, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
17 YAŞINDAKİ RANA, ESKİŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ
İzmit'te babası Erdal Günlü tarafından öldürülen 17 yaşındaki Rana Günlü'nün cenazesi, annesi Şengül Pekkaya'nın yaşadığı Eskişehir'e getirilerek Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi. İkindi namazını ardından yapılan cenaze töreninde Rana'nın tabutunun üzerine duvak konuldu. Anne Şengül Pekkaya, kızının fotoğrafını yanıdan ayırmadı. Kılınan cenaze namazından sonra Rana Günlü'nün tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Rana, götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
FOTOĞRAFLI