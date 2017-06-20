Usta karikatüristler çocuklarla buluştu

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması etkinlikleri kapsamında seçici kurul üyeleri,

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- AYDIN Doğan Vakfı tarafından düzenlenen 34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması etkinlikleri kapsamında seçici kurul üyeleri, öğrencilerle birlikte karikatür çalışması yaptı.

34'üncü Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması'nın seçici kurul üyeleri Bodrum'daki TED Koleji öğrencileri ile bir araya geldi. Milta Bodrum Marina Çarşısı'nda gerçekleşen etkinlikte, 25 öğrenci, seçici kurul arasında yer alan Tan Oral, Ercan Akyol, Piyale Madra, Rudy Gheysens (Belçika), Mohsen Nouri Najafi (İran), Peter Nieuwendijk (Hollanda), Joel Pett (ABD) ve Cristina Sampaio (Portekiz) ile birlikte karikatür çalışması yaptı. Öğrenciler, usta karikatüristler ile sohbet edip, çizim yapmaya başladı. Karikatür çizmenin temel kurallarını öğrenen öğrenciler, keyifli zaman geçirdi. Çizime yetenekli öğrencilerin katıldığı etkinlikte, bazı öğrenciler usta kalemlere çalışmalarını da gösterdi.

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması Jüri Başkanı Tan Oral, oldukça yorucu bir çalışmayı tamamladıklarını söyleyerek, "Sonunda bizi mutlu eden bir sonuca vardık. Bugün de çocuklarla karşılıklı çizgi yarışı yapıyoruz. Karşıma gelen çocuklar çok hevesli, çok neşeli ve sağlıklılar. Rahat bir şekilde çiziyorlar, siliyorlar. Bu yaş için bu kadarı yeterli. İlerisi için önce bir meslek sahibi olmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

34. Aydın Doğan Uluslararası Karikatür Yarışması etkinlikleri 21-28 Haziran tarihlerinde dereceye giren ve başarı ödülü alan karikatürlerin Milta Bodrum Marina Osmanlı Tersanesi Sanat Galerisi'nde sergilenmesiyle sona erecek.



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