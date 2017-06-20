Kışanak ve Tuncel’in yargılanmasına devam edildi

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - DİYARBAKIR eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve

Mikail PELİT/MALATYA, (DHA) - DİYARBAKIR eski Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’in haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak' suçlamasıyla Malatya'da görülen davaya devam edildi.

Güvenlik gerekçesiyle Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklardan Gültan Kışanak katılmazken, Silivri Cezaevi'nde tutuklu olarak bulunan Sebahat Tuncel Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmayı sanık avukatları ve yakınlarının yanı sıra HDP Milletvekilleri Dilek Öcalan, Feleknaz Uca, Ahmet Yıldırım ve Sibel Yiğitalp, DTK ve HDK temsilcileri, sol siyasi parti yetkilileri ve bazı kadın derneği temsilcileri de izledi.

Savcı, Kışanak ve Tuncel’in tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatları taleplerini iletirken avukatlar duruşmada yapılan kamera kaydına tepki gösterdiler. SEGBİS ile kaydın yapıldığını belirten avukatlar bunun yanı sıra video kamera kaydının yapılmamasını istediler. Bu yönde talepleri değerlendiren mahkeme heyeti ise teknik problemlere karşılık kamera kaydının yapıldığını belirterek, bu yöndeki taleplerin reddine karar verdi.

SEGBİS sisteminden söz alan tutuklu sanık Sebahat Tuncel, dilekçe vererek duruşmaya bizzat katılmak istediğini ancak bu talebin yerine getirilmediğini söyledi. Kürt sorunun mahkeme salonlarında değil müzakere masalarında çözülebileceğini savunan Tuncel, "Türkiye'de adalete yönelik ciddi bir şüphe var. Ana muhalefet partisi lideri adalet için yollarda yürüyor. Bölgede iktidar olan bir partinin eş genel başkanıyım. SEGBİS'in sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bir sonraki duruşmaya bizzat katılmak istiyorum. Bu nedenle izin verirseniz duruşmadan ayrılmak istiyorum” dedi. Mahkeme başkanının izni ile Tuncel, SEGBİS ile bağlandığı duruşmadan ayrıldı.

Sanık avukatlarından söz alan avukat Cihan Aydın, dava dosyasına konulan delilerin hukuksuz olduğunu ileri sürerek, "Bu dosyanın genetiği değiştirilmiş. Bu dosyada delil olarak yer alan ortam dinlemesi, telefon dinlemelerine o dönem onay veren hakimlerin hepsi şuanda FETÖ soruşturmasında tutuklu bulunuyor. Bir kumpas aranıyorsa bu durumun göz ardı edilmemesi gerekiyor" dedi. Avukat Aydın sanıkların tahliye edilmesini talep ederken, avukatları da aynı yönde talepte bulundu.

Mahkeme Gültan Kışanak ve Sebahat Tuncel’in tutukluk talebinin devamına karar ererek duruşmayı erteledi.

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