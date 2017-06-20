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(Görüntülü Haber) Silahlı kavgada ağabeyine siper oldu, yaralandı

20 Haziran 2017 19:19

Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da besici Yusuf Aslan, para anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı çiftçi Şükrü Erdemir'e, pompalı tüfekle ateş açtı. O sırada ağabeyi Şükrü Erdemir'in canını kurtarmak için siper olan 27 yaşındaki Hüseyin Erdemir, sırtından vurulup yaralandı.Olay, bugün saat 16.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Aybahçe Mahallesi Azimli Sokak içerisinde meydana geldi. İddiaya göre Yusuf Aslan, 55 bin lira değerinde büyükbaş hayvan sattığı Şükrü Erdemir'den parasını istemek için kardeşleri Mustafa Aslan, Sadullah Aslan, Kemal Aslan ve Nurettin Aslan ile birlikte Şükre Erdemir'in, evine gitti. İddiaya göre Erdemir, başka birinden para beklediğini borcunu ödeyemeyeceğini, hayvanları götürmelerini söylemesi üzerine Aslan kardeşlerle arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf Aslan, pompalı tüfeği Şükrü Erdemir'e doğrultu. Bu sırada Şükrü Erdemir'in yanında bulunan kardeşi Hüseyin Erdemir, ağabeyinin canını kurtarmak için ona siper olmak istedi. Hüseyin Erdemir, ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle yaralandı. Çıkan kavgada Aslan kardeşlerden Mustafa ve Nurettin Aslan da bacaklarından bıçaklandı. Ağır yaralı Hüseyin Erdemir, Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, bacaklarından yaralan 2 kardeşte Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kavgaya karışıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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