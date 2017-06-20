(Görüntülü Haber) Boğulma tehlikesi atlatan Melek bebek için seferber olundu

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden çıkılan umut yolculuğunda boğulma tehlikesi geçiren Suriyeli 4 aylık Melek Assayyol bebek, hastanede yapılan müdahaleyle hayata döndürüldü.Geçen perşembe günü Çeşme'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan bir grubun içinde bulunduğu lastik bot alabora oldu. Bottaki grubu, sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Boğulma tehlikesi yaşayan Suriyeli 4 aylık Melek Assayyol bebek için ekipler seferber oldu. Saat 08.00'de Çeşme Devlet Hastanesi'ne getirilen Melek bebek, müdahaleyle hayata döndürüldü. Tedavisi tamamlanan Melek Assayyol bebek taburcu edildi; ailesiyle birlikte İl Göç İdaresi'ne teslim edildi."VÜCUT ISISI 34-35 DERECEYDİ"Çeşme Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kartal, Suriyeli ailenin yurt dışına kaçmaya çalışırken, Melek bebeğin suda boğulma tehlikesi atlatması üzerine jandarma tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, "Melek bebek, ilk geldiğinde tamamen mor, üşüme ve titremesi olan bir kız çocuğumuzdu. Hemen ilk müdahalesini yaptık. Oksijen desteği verdik. Vücut sıcaklığı 34-35 dereceydi. Vücut ısısını arttırmaya çalıştık" dedi."SERUM TEDAVİSİYLE NORMALE DÖNDÜRDÜK"Melek bebekte beslenme eksikliği de belirlediklerini ifade eden Dr. Kartal, "Ailesi Melek bebeği, yaşadıkları koşullardan dolayı çok besleyememiş. Boğulma tehlikesi geçirmesinden dolayı da kan şekeri 300-350'lere kadar yükselmişti. Değerler, normal değerlerin çok üzerindeydi. Bu değerler, vücudun hem yeterli beslenemediğini hem de sıvı kaybı olduğunu gösteriyordu. Çocuğu, servisimize yatırdık. Oksijen desteğiyle, vücut ısısının artmasını sağladık. Kan değerlerini ve böbrek fonksiyonlarını yerine getirmek için serum tedavisine başladık. Ailesinden öğrenebildiğimiz kadarı ile iyi beslenemediği, ishal nedeniyle sıvı kaybı olduğu ve genel durumunun bozukluğunun bu nedenlerle olduğunu gördük. Serum tedavisi ile böbrek fonksiyonları normale döndü. 350'lerde olan kan şekeri, serum tedavisi ile normal sınırlara döndü. Metabolik problemleri toparladıktan sonra, hastamızı taburcu ettik" diye anlattı."YAŞAM ŞARTLARINI İYİLEŞTİRMEK GEREK"Melek bebek gibi birçok göçmen çocuğunun zor şartlar altında yaşama tutunmaya çalıştığı belirten Dr. Kartal, "Çocuk sağlığı açısından mültecilerin yaşam koşullarını biraz daha iyileştirmek gerekli. Ne yazık ki Çeşme Devlet Hastanemiz mültecilerin kaçma hattında olduğu için çok fazla boğulayazma nedeniyle acil servisimize başvuru oluyor. Hem çocuk sağlığını geliştirmek açısından, hem de üzücü, yüreğimizi burkan haberleri okumamak açısından tedbirler arttırılabilir diye düşünüyorum" diye konuştu."5.5 AYDA 3 BİN 553 MÜLTECİNİN TEDAVİSİ YAPILDI"Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Atıl Birol ise, Dünya Mülteciler Günü'nde Melek bebek gibi mülteci çocukların yaşadıklarına dikkat çekerek, "Misafirperverliği ile bilinen Türkiye'mizde, biz de Çeşme Devlet Hastanesi ekibi olarak, üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. 2016 yılında 6 bin 175 mülteci hasta hastanemizde muayene olmuş ve tedavisi yapılmıştır. 2017 yılında da, yılbaşından bu yana geçen 5.5 aylık süreçte de 3 bin 553 mülteci hastanın muayene ve tedavisi yapıldı. 9 Nisan 2017'de, ne yazık ki bir mülteci annenin bebeği ölü olarak doğdu. 21 Mart 2017'de ve 13 Haziran 2017 tarihlerinde de 2 mülteci anne kız çocuğu dünyaya getirdiler. 15 Haziran 2017 tarihinde de suda boğulma tehlikesi geçiren 4 aylık Suriyeli Melek bebeğimizi tedavi ederek hayata bağlamanın haklı gururunu, Çeşme Devlet Hastanesi ekibi olarak yaşıyoruz" dedi.