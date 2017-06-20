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Lokanta çalışanlarının bayram maaşlarını çaldı

20 Haziran 2017 19:25

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Gazi Bulvarı'ndaki bir lokantaya penceresini kırarak giren hırsız, çelik kasayı açarak personelin bayram öncesi ödenecek maaşını olan 6 bin

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de Gazi Bulvarı'ndaki bir lokantaya penceresini kırarak giren hırsız, çelik kasayı açarak personelin bayram öncesi ödenecek maaşını olan 6 bin lirayı çaldı.
Olay, bugün saat 04.00 sıralarında, Gazi Bulvarı'ndaki lokantada meydana geldi. Lokantanın arka bölümünden ikinci kattaki pencereye tırmanan bir kişi, camı kırarak içeri girdi. Ardından kasayı açan hırsız, içindeki 6 bin lirayı alıp, tekrar girdiği yerden çıkıp gitti. Sabah işyerine gelen ve kasanın açık olduğunu gören çalışanlar, olayı polise bildirdi. Lokantaya gelen polis, parmak izi ve güvenlik kamerası araştırması yaptı. Hırsızın belirlenip yakalanması için çalışma başlatıldı.
Lokantası sahibi Süleyman Mert, kasadan, personele bayram öncesi maaş olarak ödeyeceği 6 bin lira paranın çalındığını belirterek, "Arka camdan içeriye girmiş, kasada zorlama izi yok, muhtemelen anahtarla açılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyoruz. Personele bayram öncesi maaş dağıtacaktık" dedi.

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