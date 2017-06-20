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DHA YURT - Turizm merkezi Uzungöl'de imar kirliliği yaşanıyor (Görüntü Ekiyle Yeniden) 

20 Haziran 2017 19:21

 

 

TRABZON'un Çaykara İlçesi'nde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yerleri sayısının gün geçtikçe artması bölgede imar kirliğine neden oluyor.
Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de imar sorununa çözüm bulunamadı. Doğa harikası Uzungöl'ün geçmiş yıllardaki görüntüsü ile son günlerdeki görüntüsü arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Yaşanan farklılığa bölgedeki yapılaşmanın hızlı ve plansız artışı neden olurken, çevre sakinlerinin de evlerini pansiyona ve apart otele dönüştürdükleri göze çarpıyor. Son dönemde, Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde artışıyla birlikte imar kirliliği yaşanmaya başlandı. Sezonun başlaması öncesinde bölgede birçok otel ve iş yerinde  de tadilat işlemi başlatılması dikkat çekti.

800 KİŞİYE KISMİ AF
İmar kirliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalarda 2004 yılında, 'Özel Çevre Koruma Alanı' ilan edilen Uzungöl'de ev yapan, ya da evlerini apart otele, pansiyona ve işyerine dönüştüren yaklaşık 800 kişi hakkında 2 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle, 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmış, 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan kısmi af sayesinde bu kişiler cezaevine girmekten kurtulmuştu.

DUVARLAR AĞAÇLARLA KAPLANIYOR
Bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından çok zengin bir bölge olan ve 1989 yılında, 'Tabiat park' ilan edilen Uzungöl'ün çevresinde inşa edilen taş duvarlarının önüne, görüntü çirkinliğini gidermek için dikilen ağaçların da uzadığı gözlendi.

GÖL ÇEVRESİ AYDINLATILIYOR
Uzungöl'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla göl çevresinde başlatılan aydınlatma çalışmaları da sürüyor. Bölgenin çehresini değiştirecek olan 2 buçuk milyonluk projeyle gölün çevresi aydınlatılacak.

Görüntü Dökümü (Arşiv Havadan Görüntü) 
------------------------
-Havadan Uzungöl'den görüntü
-Çevreden detaylar
-Genel ve detay 

Görüntü Dökümü:
----------------------------
-Uzungöl 'den farklı görüntüler
-Binalar, tadilat çalışmaları
-Detay görüntüler

Haber- Kamera : Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) 
 

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