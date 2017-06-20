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Fenerbahçe Avrupa'nın devleriyle karşılaşacak

20 Haziran 2017 20:06

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden futbol takımının 27 Haziran Salı günü sezonu açacağını duyurdu ve kamp programı hakkında bilgi verdi.

İSTANBUL, (DHA) - Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi internet sitesi üzerinden futbol takımının 27 Haziran Salı günü sezonu açacağını duyurdu ve kamp programı hakkında bilgi verdi. Sarı-lacivertli kulüp, sırasıyla Sporting, Marsilya, Bilbao ve Monaco gibi Avrupa'nın önemli ekipleriyle hazırlık maçları oynayacak. Fenerbahçe sezonun ilk kampını Topuk Yaylası Tesisleri'nde, ikinci kampını ise İsviçre'nin Lozan şehrinde yapacak.
Sarı Lacivertli kulüpten sezon açılışı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde; 
"Fenerbahçe Profesyonel Futbol Takımımız, 2017-2018 futbol sezonuna 27 Haziran Salı günü başlayacak. Takımımız, Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelecek ve teknik direktörümüz Sayın Aykut Kocaman ve ekibinin yönetiminde ilk antrenmanını yapacak. Takımımız, İstanbul'da tamamlanan çalışmalarının ardından 1 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe Resort and Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne hareket edecek. 1 hafta boyunca Düzce'de kamp yapacak olan Takımımız, 8 Temmuz Cumartesi günü Düzce Stadı'nda Romanya'nın CS Juventus Bucuresti takımı ile yapacağı özel maç sonrası İstanbul'a dönecek. Sezon öncesi çalışmaları kapsamında 11 Temmuz Salı günü İsviçre'nin Lozan şehrine hareket edecek olan Fenerbahçe, 19 Temmuz Çarşamba gününe kadar burada kamp yapacak ve bu süre zarfında toplamda  4 hazırlık maçı oynayacak. Takımımız, sırasıyla 12 Temmuz Çarşamba günü Portekiz'in Sporting Lizbon CP, 15 Temmuz Cuma günü Fransa'nın Olympique Marsilya, 17 Temmuz Pazar günü İspanya'nın Athletic Club Bilbao ve 19 Temmuz Çarşamba günü Fransa'nın AS Monaco takımlarıyla karşılaşacak. Fenerbahçemiz, yeni sezonun ilk resmi maçına ise  27 Temmuz 2017 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk sınavında çıkacak.
Hazırlık maçlarıyla ilgili stat ve saat bilgisi daha sonra paylaşılacaktır."

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