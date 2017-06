DHA YURT BÜLTENİ - 16

Bakan Eroğlu: Kilis'e 284 milyonluk yatırım yapıldı

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'e 33 projeyle, toplam 284 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Bakan Veysel Eroğlu, yapılacak tesislerin toplu temel atma törenine katılmak üzere geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı, Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Çataklı'dan kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, Kilis'in Suriyelilere evsahipliği yaptığını belirterek, "Birçok batılı ülkenin sınırlarını kapattığı, mülteciler gelmesin diye değişik yöntem uyguladığı dönemde Kilis, barış, huzur içerisinde misafirlerine ev sahipliği yapıyor" dedi.

Kilis'e 5 müjdeyle geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Biliyorsunuz Kilis’e özel bir gönül bağımız var. Orman Genel Müdürlüğü'nün 3, DSİ'nin 2 olmak üzere, 5 müjde ile geldik. 49 milyon liralık müjdemiz var. Daha önce biliyorsunuz, 28 müjde vermiştik. Böylece 33 tane müjde vermiş oluyoruz. Toplamı 284 milyon liradır. 28 müjdeden 22’sini bitirdik. Geriye 6 tanesi kaldı, bunları da bitireceğiz. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ormancılık faaliyetleri ve projeleri arasında ise orman yolları yapımı, yangın kulesi, ilk müdahale ekip binası, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, orman yetiştirme, orman köylülerine ORKÖY kredisi verilmesi ile gelir getirici tür tesis edilmesi yer alıyor. Kilis’te 5 aileye Gelir Getirici Tür Sertifikası ve 5 aileye ORKÖY sertifikası vereceğiz. Ayrıca defne, kara servi, mavi servi ve zeytin fidan türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.

Dedesini ve babaannesini öldüren torun tutuklandı



EDİRNE'de dedesi ve babaannesini 15'er kez bıçaklayıp öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Oğuzhan Selçuk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Cinayetleri itiraf eden Selçuk, "Beni zaten sevmiyorlardı. Bana tamamen ters inanış ve yaşayış içerisindeydiler" dedi.

Edirne'de geçen pazar günü Oğuzhan Selçuk, beraber yaşadığı, ikisi de 74 yaşındaki dedesi Zeynel ve babaannesi Firdevs Selçuk'u evlerinde 15'er kez bıçaklayıp öldürdü. Apartmandan çıkışta karşılaştığı halası Çiğdem Selçuk ve onun oğlu Barış Esendemir'i ise bıçakla yaraladı. Oğuzhan Selçuk, gittiği internet kafede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Selçuk, işlemlerinin ardından bugün Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda cinayeti soğuk kanlı bir şekilde itiraf eden katil zanlısı Selçuk, yaşananları söyle anlattı:

"Evden çıkmak üzereyken, büyükbabam Zeynel'e şaka amaçlı 'Ne haber' diye sordum. Kendileri beni zaten sevmiyorlardı. Bana tamamen ters inanış ve yaşayış içerisindeydiler. Olay esnasında bana kötü bir şekilde baktı, sanki beni ikaz eder gibi bir tutumu vardı. Ben o sırada motosikletin anahtarını odamda unutmuşum. Anahtar ile bir miktar para alıp 2-3 gün dışarıda kalmak amacıyla evden çıkmak düşüncesindeyken, büyükannem ve büyükbabamın bana zarar vereceklerini düşündüğüm için 'öldürülmektense öldürmek daha iyidir' ve benim dini inanışıma göre de yerindedir diye düşünerek misvak soymakta kullandığım çakı bıçağıyla mutfakta bulunan büyükannem Firdevs'i neresine vurduğumu hatırlamıyorum, bıçakladım. Daha sonra dedem Zeynel Selçuk'u mutfakta hatırlamadığım yerlerinden bıçakla yaraladım. En son acı çekmemesi için kalbine bıçağı sokarak öldürdüm."

'ŞAH DAMARINDAN KESECEKTİM'

Halası ve yeğeniyle apartman çıkışında karşılaştığını anlatan Selçuk, onları da öldürecekken vazgeçtiğini belirterek, "Bu olaydan sonra apartmandan indim. Apartman kapısında halam Çiğdem ile oğlu Ali Barış bana doğru geliyorlardı. Halam Çiğdem elimden bıçağı almaya çalıştı. Ben zaten Çiğdem halamı sevmiyorum. Onunla bir gün önceden münakaşa etmiştik. Olay günü de oğlu ve kendisinin bana zarar vereceğini düşünerek öldürmek amacıyla Çiğdem halama hatırlamadığım sayıda sırtına bıçakla yaralama yaptım. Aslında Çiğdem halamı şah damarını keserek öldüreyim dedim ama daha sonra vazgeçtim. Oğlu Ali Barış'a da aynı şekilde bıçakla öldürmek amaçlı olarak yaralama yaptım. Elimden kaçıp kurtuldular. Aksi takdirde de bu iki şahsı da öldürecektim. Daha sonra bıçağı yere koyarak polisin beni gelip almasını bekledim. Bu esnada ellerimin kanlı olduğunu hatırlayarak temizlemek için yakınlarda bulunan internet kafeye girdim. Ellerimi yıkadıktan sonra polisin gelmesini bekledim" diye konuştu.

Psikolojik tedavi görüp, görmediğinin sorulması üzerine katil zanlısı Selçuk, şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılan 2 ilacını da 1 ay önce bıraktığını söyledi. Selçuk, "Tıbben tedavi görmüyorum. Ancak 1 ay öncesine kadar iki ilaç kullanıyordum. Bana zarar verdiğini düşünerek bu ilaçları almayı bıraktım" dedi.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Selçuk, buradaki savunmasında ise "Olay esnasında fazla ses ve gürültüye maruz kaldım. Stres altındaydım. Bu baskıya dayanacak durumum yoktu. Bu nedenle böyle bir olayı gerçekleştirdim. Apartmandan çıkarken de halam Çiğdem ve onun oğlu Ali Barış üstüme geldiler. Ben de nefsi müdafaa onlara da saldırdım. Ben aslında şah damarlarına hedef aldım ama ölmediklerine göre denk gelmemiş" ifadelerini kullandı.

Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Oğuzhan Selçuk, Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Turizm merkezi Uzungöl'de imar kirliliği yaşanıyor (Görüntü Ekiyle Yeniden)

TRABZON'un Çaykara İlçesi'nde dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de otel, pansiyon ve iş yerleri sayısının gün geçtikçe artması bölgede imar kirliğine neden oluyor.

Bölge turizminin göz bebeği konumunda olan ve her yıl binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğrayan Uzungöl'de imar sorununa çözüm bulunamadı. Doğa harikası Uzungöl'ün geçmiş yıllardaki görüntüsü ile son günlerdeki görüntüsü arasındaki farklılık dikkat çekiyor. Yaşanan farklılığa bölgedeki yapılaşmanın hızlı ve plansız artışı neden olurken, çevre sakinlerinin de evlerini pansiyona ve apart otele dönüştürdükleri göze çarpıyor. Son dönemde, Suudi Arabistan başta olmak üzere körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de otel, apart otel, pansiyon ve iş yeri sayısının plansız şekilde artışıyla birlikte imar kirliliği yaşanmaya başlandı. Sezonun başlaması öncesinde bölgede birçok otel ve iş yerinde de tadilat işlemi başlatılması dikkat çekti.

800 KİŞİYE KISMİ AF

İmar kirliğinin önüne geçmek için yürütülen çalışmalarda 2004 yılında, 'Özel Çevre Koruma Alanı' ilan edilen Uzungöl'de ev yapan, ya da evlerini apart otele, pansiyona ve işyerine dönüştüren yaklaşık 800 kişi hakkında 2 ile 5 yıl arası hapis cezası istemiyle, 'İmar Kanunu'na muhalefet' suçlamasıyla dava açılmış, 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan kısmi af sayesinde bu kişiler cezaevine girmekten kurtulmuştu.

DUVARLAR AĞAÇLARLA KAPLANIYOR

Bitki örtüsü ve yaban hayatı bakımından çok zengin bir bölge olan ve 1989 yılında, 'Tabiat park' ilan edilen Uzungöl'ün çevresinde inşa edilen taş duvarlarının önüne, görüntü çirkinliğini gidermek için dikilen ağaçların da uzadığı gözlendi.

GÖL ÇEVRESİ AYDINLATILIYOR

Uzungöl'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla göl çevresinde başlatılan aydınlatma çalışmaları da sürüyor. Bölgenin çehresini değiştirecek olan 2 buçuk milyonluk projeyle gölün çevresi aydınlatılacak.

Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

TOKAT-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Niksar Karayolu üzerindeki Bula köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’tan Niksar istikametine giden 33 yaşındaki Yunus Kırgıç idaresindeki 55 AGR 45 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 32 yaşındaki Ergün Ergökmen idaresindeki 60 M 6053 plakalı yolcu minibüsüne sürtündü. Sürtünme sonucu yolcu minibüsü yoldan çıkarak şarampole yan yattı. Kazada yolcu minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Araçtan çaldığı gözlüğü takıp gitti

DENİZLİ'de, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak, teybi, amfi ve aracın ruhsatını çaldı. Araçta bulunan güneş gözlüğünü de alan hırsız, gözüne takarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Hırsızlık, geçen pazar günü, Pamukkale İlçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, saat 06.30'da, İsmail Kundakcı'ya ait 20 DU 888 plakalı otomobilin sağ ön camını kırıp, kapıyı açarak içine girdi. Hırsız kısa süre içerisinde araçta bulunan teyp, amfi ve ruhsatı çaldı. Araçtan Kundakçı'ya ait olan güneş gözlüğünü de alan hırsız, gözüne takarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah aracından hırsızlık yapıldığını fark eden Kundakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, hırsızın kimliğini belirleyip yakalanmak için çalışma başlattı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Çanakkale'de CHP'den 'Adalet' yürüyüşü

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek vermeyi sürdürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet' yürüyüşüne Çanakkale'de CHP Çanakkale İl Teşkilatı, 6'ıncı günde de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan CHP'liler, üzerinde 'Adalet' yazılı dövizler taşıyıp, tişörtler giydi. İki dakikalık 'durma' eylemiyle başlayan etkinliğe CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı vatandaşlar da katıldı. CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş burada yaptığı açıklamada, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, sadece adaletin işleyiş noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda haklı endişelere neden olacak niteliktedir. Alınabilecek hukuki farklı tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması, bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yapılan tehdittir. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir" dedi.

Basın açıklamasının ardından CHP'liler sloganlar atarak Kordon boyundaki Truva atına kadar yürüdü. Ardından kalabalık, olaysız dağıldı.

