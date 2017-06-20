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Potanın Perileri taktik çalıştı

20 Haziran 2017 20:33

Orhan SENCER - Gökhan HEBEPÇİ / PRAG, (DHA) - 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Basketbol

Orhan SENCER - Gökhan HEBEPÇİ / PRAG, (DHA) - 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, taktik ağırlıklı bir antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Grup maçlarını oynadığı Hradec Kralove'den sabah saatlerinde ayrılarak Prag'a giden ve Perşembe günü çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemeye başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İdmanda, teknik heyet ve oyuncuların oldukça hırslı ve istekli olması dikkati çekti.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
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-Antrenmandan görüntü
-Detaylar

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