Potanın Perileri taktik çalıştı

Orhan SENCER - Gökhan HEBEPÇİ / PRAG, (DHA) - 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Basketbol

Orhan SENCER - Gökhan HEBEPÇİ / PRAG, (DHA) - 2017 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda B Grubu'nu namağlup tamamlayarak çeyrek finale yükselen Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı, taktik ağırlıklı bir antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Grup maçlarını oynadığı Hradec Kralove'den sabah saatlerinde ayrılarak Prag'a giden ve Perşembe günü çeyrek finalde karşılaşacağı rakibini beklemeye başlayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün akşam saatlerinde yaptığı taktik ağırlıklı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. İdmanda, teknik heyet ve oyuncuların oldukça hırslı ve istekli olması dikkati çekti.

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