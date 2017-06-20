(Görüntülü Haber) Bakan Eroğlu: Kilis'e 284 milyonluk yatırım yapıldı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'e 33 projeyle, toplam 284 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'e 33 projeyle, toplam 284 milyon lira yatırım yapıldığını söyledi.



Bakan Veysel Eroğlu, yapılacak tesislerin toplu temel atma törenine katılmak üzere geldiği Kilis'te valiliği ziyaret etti. Vali İsmail Çataklı, Ak Parti milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Eroğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Vali Çataklı'dan kente ilişkin bilgi alan Bakan Eroğlu, Kilis'in Suriyelilere evsahipliği yaptığını belirterek, "Birçok batılı ülkenin sınırlarını kapattığı, mülteciler gelmesin diye değişik yöntem uyguladığı dönemde Kilis, barış, huzur içerisinde misafirlerine ev sahipliği yapıyor" dedi.



Kilis'e 5 müjdeyle geldiğini ifade eden Bakan Eroğlu, "Biliyorsunuz Kilis’e özel bir gönül bağımız var. Orman Genel Müdürlüğü'nün 3, DSİ'nin 2 olmak üzere, 5 müjde ile geldik. 49 milyon liralık müjdemiz var. Daha önce biliyorsunuz, 28 müjde vermiştik. Böylece 33 tane müjde vermiş oluyoruz. Toplamı 284 milyon liradır. 28 müjdeden 22’sini bitirdik. Geriye 6 tanesi kaldı, bunları da bitireceğiz. Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek ormancılık faaliyetleri ve projeleri arasında ise orman yolları yapımı, yangın kulesi, ilk müdahale ekip binası, ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, orman yetiştirme, orman köylülerine ORKÖY kredisi verilmesi ile gelir getirici tür tesis edilmesi yer alıyor. Kilis’te 5 aileye Gelir Getirici Tür Sertifikası ve 5 aileye ORKÖY sertifikası vereceğiz. Ayrıca defne, kara servi, mavi servi ve zeytin fidan türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidanı vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtacağız" diye konuştu.