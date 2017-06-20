(Görüntülü Haber) Tokat’ta trafik kazası: 9 yaralı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- TOKAT-Niksar karayolunda meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Niksar Karayolu üzerindeki Bula köyü yakınlarında meydana geldi. Tokat’tan Niksar istikametine giden 33 yaşındaki Yunus Kırgıç idaresindeki 55 AGR 45 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen 32 yaşındaki Ergün Ergökmen idaresindeki 60 M 6053 plakalı yolcu minibüsüne sürtündü. Sürtünme sonucu yolcu minibüsü yoldan çıkarak şarampole devrildi. Yan yatan minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan 9 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.