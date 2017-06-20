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(Görüntülü Haber) Çanakkale'de CHP'den 'Adalet' yürüyüşü

20 Haziran 2017 20:42

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)- CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Çanakkale İl Teşkilatı, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek vermeyi sürdürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı 'Adalet' yürüyüşüne Çanakkale'de CHP Çanakkale İl Teşkilatı, 6'ıncı günde de destek verdi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde toplanan CHP'liler, üzerinde 'Adalet' yazılı dövizler taşıyıp, tişörtler giydi. İki dakikalık 'durma' eylemiyle başlayan etkinliğe CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı vatandaşlar da katıldı.

CHP Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Celal Karakaş burada yaptığı açıklamada, "Ülkemiz Cumhuriyet tarihinin en karanlık günlerini yaşıyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, sadece adaletin işleyiş noktasında değil, Türkiye'nin geleceği konusunda haklı endişelere neden olacak niteliktedir. Alınabilecek hukuki farklı tedbirler söz konusu olduğu halde, milletin oylarıyla seçilmiş, yeri, kimliği, adresi belli bir milletvekili hakkında böyle bir tutuklama kararı verilmiş olması, bu endişeleri daha da arttırmıştır. Bir kişiye yapılan haksızlık tüm topluma yapılan tehdittir. Bu tür dönemlerde en önemli şey adalete duyulan güvendir" dedi.

Basın açıklamasının ardından CHP'liler sloganlar atarak Kordon boyundaki Truva Atına kadar yürüdü. Ardından kalabalık, olaysız dağıldı.

 

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