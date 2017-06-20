(Görüntülü Haber) Araçtan çaldığı gözlüğü takıp gitti

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak, teybi, amfi ve aracın ruhsatını çaldı. Araçta bulunan güneş

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, kimliği belirsiz bir kişi, park halinde bulunan bir otomobilin camını kırarak, teybi, amfi ve aracın ruhsatını çaldı. Araçta bulunan güneş gözlüğünü de alan hırsız, gözüne takarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Hırsızlık, geçen pazar günü, Pamukkale İlçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, saat 06.30'da, İsmail Kundakcı'ya ait 20 DU 888 plakalı otomobilin sağ ön camını kırıp, kapıyı açarak içeri girdi. Hırsız kısa süre içerisinde araçta bulunan teyp, amfi ve ruhsatı çaldı. Araçtan Kundakçı'ya ait olan güneş gözlüğünü de alan hırsız, gözüne takarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Sabah aracından hırsızlık yapıldığını fark eden Kundakçı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis, hırsızın kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.