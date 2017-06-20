DHA YURT - Bolu Dağı'nda araç yoğunluğu

BAKIM onarım çalışmaları nedeniyle TEM'in Ankara yönünün kapalı olduğu Bolu Dağı'nda trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu'nda iftar saatine doğru ulaşım durma noktasına geldi. Kamyon sürücülerinden bazıları araçlarını yol kenarına çekip iftar yaptı.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü geçen 7 Haziran'da üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, 7 Haziran'dan itibaren Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. 3 şeritli TEM'den çıkıp 2 şeritli D-100'e giren sürücüler yoğunluğa yol açtı. Yoğunluk özellikle iftar saatlerinde daha da arttı.

Bugün de iftar saatine doğru Bolu Dağı'nda trafik durma nortasına geldi. Araçların adım adım ilerlemesi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Ağır tonajlı kamyonların yoğun olduğu yoldaki kuyruk, iftar saatinde de devam etti. Kamyon sürücülerinden bazıları araçları yol kenarına çekip iftarlarını yaptıktan sonra yola devam etti.

Sürücüler, 10 günü aşkın süredir Bolu Dağı'nda yoğunluk yaşandığını söyleleyerek, "Yoğun trafik nedeniyle dur-kalk yapamıyoruz. Araçlarımız tonajlı olduğu için hem mazotu fazla yakıyoruz hem de trafik açısından tehlikeli oluyor. Bu sebeple kamyonlarımızı yol kenarına çektik. Trafik açılana kadar burada bekleyeceğiz. İstanbul’dan Ankaraya 600 lira yakıyoruz. Sadece bu rampada 400 lira yakıyoruz” dediler.

Öte yandan TEM'deki çalışmaların son aşamaya geldiği ve yarın yolun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Bolu dağında araç yoğunluğu

-Kuyruk

-Sürücülerle röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

