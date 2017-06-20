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DHA YURT BÜLTENİ - 17

20 Haziran 2017 22:34

 

 

İzmit'te babası tarafından öldürülen Rana Eskişehir'de toprağa verildi

İZMİT'te babası Erdal Günlü tarafından öldürülen 17 yaşındaki Rana Günlü'nün cenazesi, annesi Şengül Pekkaya'nın yaşadığı Eskişehir'e getirilerek Reşadiye Camii'nde tören düzenlendi.
İkindi namazını ardından yapılan cenaze töreninde Rana'nın tabutunun üzerine duvak konuldu. Anne Şengül Pekkaya, kızının fotoğrafını yanıdan ayırmadı. Kılınan cenaze namazından sonra Rana Günlü'nün tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Rana,  götürüldüğü Büyükşehir Belediyesi Asri Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Görüntü dökümü:
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-Tabutun cenaze aracına konulması,
-Yakınlarının cenaze aracının yanında,
-Annenin yakınarıyla sarılması,
-Cenaze aracının hareket etmesinden çekilen görüntüler bulunuyor

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)

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Bolu Dağı'nda araç yoğunluğu

BAKIM onarım çalışmaları nedeniyle TEM'in Ankara yönünün kapalı olduğu Bolu Dağı'nda trafiğin yönlendirildiği D-100 Karayolu'nda iftar saatine doğru ulaşım durma noktasına geldi. Kamyon sürücülerinden bazıları araçlarını yol kenarına çekip iftar yaptı.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant kavşakları arası Ankara yönü geçen 7 Haziran'da üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım, 7 Haziran'dan itibaren Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 Karayolu'na yönlendirildi. 3 şeritli TEM'den çıkıp 2 şeritli D-100'e giren sürücüler yoğunluğa yol açtı. Yoğunluk özellikle iftar saatlerinde daha da arttı.
Bugün de iftar saatine doğru Bolu Dağı'nda trafik durma nortasına geldi. Araçların adım adım ilerlemesi nedeniyle kilometrelerce kuyruk oluştu. Ağır tonajlı kamyonların yoğun olduğu yoldaki kuyruk, iftar saatinde de devam etti. Kamyon sürücülerinden bazıları araçları yol kenarına çekip iftarlarını yaptıktan sonra yola devam etti.
Sürücüler, 10 günü aşkın süredir Bolu Dağı'nda yoğunluk yaşandığını söyleleyerek, "Yoğun trafik nedeniyle dur-kalk yapamıyoruz. Araçlarımız tonajlı olduğu için hem mazotu fazla yakıyoruz hem de trafik açısından tehlikeli oluyor. Bu sebeple kamyonlarımızı yol kenarına çektik. Trafik açılana kadar burada bekleyeceğiz. İstanbul'dan Ankaraya 600 lira yakıyoruz. Sadece bu rampada 400 lira yakıyoruzö dediler.
Öte yandan TEM'deki çalışmaların son aşamaya geldiği ve yarın yolun yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:
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-Bolu dağında araç yoğunluğu
-Kuyruk
-Sürücülerle röp.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Bursa'da CHP'den 'Adalet Yürüyüşü'ne destek (Görüntülü Haber)

CHP Bursa İl teşkilatı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çaptırılarak tutuklanan milletvekili Enis Berberoğlu için başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'ne destek eylemi düzenhledi. İlçelerden başlayan ve Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından konuşan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "Yoksul anadolu insanının evladı askere gidip yandaş firmaların yemekleriyle zehirlenirken, kendi evlatları çürük raporlarıyla askerlikten kaçmasın diye yürüyoruz. İşçi kardeşlerimiz için, madencilerimiz için yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz" dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı yürüyüşe Bursa teşkilatından destek geldi. Partililer Bursa'nın çeşitli ilçelerinden başlayarak Kent Meydanı'nda buluştu. Burada açıklama yapan CHP Bursa İl Sekreteri Muharrem Or, "Ülkemizin pek çok şehrinde milyonlarca insan yollarda adalet için yürüyor. Demokrasinin, insan haklarının, barışın yok edildiği bir ülkede adaletin yokluğu kaçınılmaz bir sondur. Ülkemiz tek bir kişinin ağzından çıkan iki kelimeyle insanların tutuklanabildiği işinden, aşından, özgürlüğünden edildiği bir dikta rejimine dönüştürülmüştür. Yargıyı avucunun içine alan bu faşist anlayış, hukuku ve halkın yargıya olan güvenini yok etmiştir. Türkiye'de hukuk artık yandaş için var, vatandaş için yoktur." dedi. 

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİN YÜRÜYORUZ"
Herkesin adalete, tarafsız yargıya ihtiyacının olduğunu belirten Or, "Bu adalet birgün size de lazım olacak. Adalet yürüyüşü tüm Türkiye halkı içindir. Bu yürüyüş baskıdan, zulümden, işsizlikten, yoksulluktan, hukuksuzluktan,yandaşların zenginleştiği halkın bir torba kömüre muhtaç edildiği Türkiye'den usanmış tüm halkımızı ilgilendirmektedir. Bizi bir arada tutan adalet, demokrasi, insan hakları için, birlik ve beraberlik için hepimiz için yürüyoruz. Yoksul anadolu insanının evladı askere gidip yandaş firmaların yemekleriyle zehirlenirken, kendi evlatları çürük raporlarıyla askerlikten kaçmasın diye yürüyoruz. Çocuklarımız tacize, tecavüze uğramasın, kızlarımız zorla evlendirilmesin, eğitim alsın kimse onları ayrı vagonlara bindirmesin diye yürüyoruz. İşçi kardeşlerimiz için, madencilerimiz için yürüyoruz" diye konuştu.

"SOKAKLAR BİZİMDİR"
Muharrem Or'un ardından konuşan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "AKP ve kaçak saray rejimi bu ülkede kendisine emanet edilen herşeyi kendisine miras bırakılmış gibi değerlendirip her tarafta ağır bir korku, şiddet , ötekileştirme üzerinden bir hegomanya sürdürmektedir. Adaletin tükendiği, demokrasinin rafa kaldırıldığı anayasanın tükendiği bir dönemden geçiyoruz. Tamanen hukukun son bulduğu, tek adam keyfiyetinin sürdüğü bir dönemdeyiz. Elbette bu tür demokratik süreçlerin tükendiği noktada sokaklar yollar bizimdir. Yani halkındır. Genel Başanımız Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de adalet mekanizmasının tükendiği tek adam faşizminin hayata geçtiği bu dönemde halkla birlikte sokaklara yollara düştü.adalet için yürüyoruz. Adalet için. Gezi direnişinde ölen dostlarımız için yürüyoruz. Berkin Elvan için yürüyoruz. Eş başkanlar için, milletvekilleri için, Enis Berberoğlu için yürüyoruz" dedi. 

Görüntü Dökümü:
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-Chp'lilerin yürüyüşü
-Chp il sekreteri Muharrem Or konuşması
- Chp millet vekili orhan Sarıbal konuşma
-Detaylar

Haber: Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- 

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