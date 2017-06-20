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(Görüntülü Haber) Antalyaspor taraftarından Menez'e coşkulu karşılama

20 Haziran 2017 22:33

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR taraftarı, kırmızı beyazlı takımın yeni transferi Jeremy Menez'i havalimanında tezahürat eşliğinde meşale yakarak karşıladı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR taraftarı, kırmızı beyazlı takımın yeni transferi Jeremy Menez'i havalimanında tezahürat eşliğinde meşale yakarak karşıladı.

Gelecek sezon şampiyonluk yarışında yer almak isteyen ve Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Antalyaspor'un yeni transferi Jeremy Menez, Antalya'ya geldi. Fransız futbolcuyu havalimanı CIP Salonu kapısında yaklaşık 100 taraftar, tezahüratlar eşliğinde meşale yakarak karşıladı. Menez, Antalyasporlu idarecilerle kapıdan çıkarak taraftarı selamladı. Menez, forma, atkı ve tişörtünü imzaladığı taraftarlarla özçekim yaptı. Menez, imzalı top ve atkıyı taraftara dağıttı. Yakılan meşaleler CIP Salonu çıkışında yoğun duman oluşturdu.

 

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