(Görüntülü Haber) Kardemir Karabükspor'da 2 imza

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, iç transferde defans oyuncusu Kerim Zengin ve orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.

Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA) - KARDEMİR Karabükspor, iç transferde defans oyuncusu Kerim Zengin ve orta saha oyuncusu İlhan Depe ile 2'şer yıllık sözleşme imzaladı.



Futbol Şube Sorumlusu Tolga Gül, kulüp binasında düzenlenen imza töreninde her 2 futbolcunun da geçen sezon takımına ciddi katkıda bulunduklarını belirterek, "İyi hizmet verdiler. 2 yıllık başarılarımızın içerisinde kendilerinin çok önemli payları oldu. Biz kendilerinden çok memnunuz ki, bugün ikisiyle de 2’şer yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah geçtiğimiz 2 senedeki başarılarını, önümüzdeki 2 yıla da yansıtırlar" dedi.



Kerim Zengin ise yeniden takımda olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, "Geçen sene hedeflediğimiz noktadan biraz uzak kaldık. Bu sene o çıtayı biraz daha yükseltmek isteyeceğiz. İnşallah herkesin istediği gibi bir sezon geçirip, bu camiaya yakışan başarıları yeniden yaşatmak istiyoruz. Herkes için hayırlısı olsun" diye konuştu.