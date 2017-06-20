DHA YURT BÜLTENİ - 18

Bakan Eroğlu: Kilis'e 284 milyonluk yatırım yapıldı (2)

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILDI

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Kilis'te Resul Osman Mesire Alanı ve Musabeyli Barajı sulaması temel atma törenine katıldı. Eroğlu, 5 bin kişinin de katıldığı iftar ve temel atma töreninde yaptığı konuşmada hükümet olarak Kilis'e 3 milyar liralık yatırım yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Hükümet olarak Kilis’e, 3 milyar liralık yatırım yaptık. Hastaneler, tesisler yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Kilis susuzluktan kırılıyordu. Kadınlar birbirine, 'Senin su günün ne zaman?' diye soruyordu. Su sorununu çözdük. Ama Suriyeli mülteci kardeşlerimiz geldi. 135 bin Suriyeli kardeşimiz Kilis’e geldi. Nüfus artında su sorunu çözmek için yukarı Afrin Barajı'nı yapıyoruz. İnşallah bu barajı önümüzdeki yıl çözeceğiz. 31 Aralık 2018 yılında bitireceğiz. Arıtma tesisini alt yapısını yapacağız. Gaziantep ile sizin ortaklaşa kullandığınız Kayacık Barajı var. Bunun yanına Doğanpınar Barajı yapıyoruz. Ormanın yakınlarındaki köylerde, ceviz, badem, zeytin, Antep fıstığı, dikecek. 3 yıl bakımı bütün masrafları, köydeki hane başına eşit şekilde dağıtılacak. 49 yıl vatandaşa ait geliri. Masraf bizim, geliri vatandaşındır."

Konuşmasının ardından Bakan Veysel Eroğlu ve beraberindekiler tarafından tesislerin temeli atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Törene katılanlar

- Bakan Eroğlu’nun konuşması

- Temel atılması

- İftar yapanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

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Bakan Özlü: Zeytinlikler konusu tekrar gündeme gelebilir

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tepkiler üzerine üretim reform paketinden çıkarılan zeytinlikler ile ilgili, "Mevcut zeytincilikle ilgili kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadğı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece bu tekrar gündeme gelebilir" dedi.

Bakan Faruk Özlü, Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nde belediye tarafından düzenlenen iftara katıldı. Üretim reform peketinden çıkarılan zeytinlikler ile ilgili açıklama yapan Bakan Özlü, şöyle konuştu:

"Üretim reform paketi başlangıçta 76 maddeydi. Zeytinlikler bunun içinde sadece 2 maddeydi. Şimdi 74 madde vardı. Komisyonda da genel kurulda da ilaveler oldu. 100 maddeyi geçti. İçerisinde üniversite kurulumları geldi, bir takım yeni vergisel indirimler geldi. Türkiye’de ki üreticilerin, sanayicilerin önünü açacak olan çok değerli bir pakettir. Zeytinlikler konusu aslında paket içerisinde sadece 2 maddedir. Düşündüğümüz bölgeler vardı. Güney Marmara gibi, Balıkesir, Bandırma gibi. Bu bölgelerde endüstri bölgeleri kurmak istiyorduk. Halen kurmaya engel bir durum söz konusu değil. Olsa iyi olurdu, olmaması da bir sıkıntı değil. Fakat şunu ifade etmek isterim. Mevcut kanun zeytincilikle ilgili kanun 1939 yılında çıkmış bir kanun. 1995 yılında ve 2008 yılında kısmi revizyon görmüş bir kanun. Bu kanun ihtiyaçları karşılamıyor. İhtiyaçlar karşılanmadığı sürece, ihtiyaçlar ortada durduğu sürece bu tekrar gündeme gelebilir. Ancak bizim şu anda Meclisten geçen pakette çok önemli yapacağımız işler var. Bunlara yoğunlaşacağız."

Bakan Özlü daha sonra Düzce’den ayrılarak Ankaraya hareket etti.

Görüntü dökümü

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-İftar

-Bakan açıklama

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Fethiye'de microlight düştü, Rus pilot ve yolcusu ağır yaralandı

MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde, havada motor arızası yaptığı öne sürülen microlightın düşmesi sonucu, microlight pilotu Rusya uyruklu 45 yaşındaki Gustave Vanvurren ile yolcusu 46 yaşındaki Ülker Gülmez ağır yaralandı.

Olay, Ovacık Mahallesi Ocakköy Mevkii'nde bugün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Microlight pilotu Gustave Vanvurren, yolcusu Ülker Gülmez ile birlikte bölgedeki toprak pistten gezinti yapmak için havalandı. Yaklaşık 100 metre havalandıktan sonra motorunun aniden durduğu öne sürülen microlight, boş araziye düştü. Kanadının üzerine ters dönen microlighdaki Vanvurren ve Gülmez ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Vanvurren ve Gülmez ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Pilot ve yolcunun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

"MOTORU HAVADAYKEN 'ÇAT' SESİYLE DURDU"

Olayın görgü tanığı Saffet Çınar, Ovacık Mahallesi'nde at safari turu yaptığını ve microlightın kalkışını izlediğini söyledi. Aracın her gün olduğu gibi sorunsuz havalandığını anlatan Çınar, "Motoru çalıştırdılar. Güzel bir şekilde havalandılar. Yaklaşık 100 metre havalandıktan sonra, 'çat' sesiyle motor durdu. Pilot geri dönüş yapmaya çalıştı ancak piste yetişemedi. Gözden kayboldu ancak gelen sesten microlightın düştüğünü anladık. İniş sırasında süzülmesi gayet güzeldi. Ancak arazi engebeli olduğu için kazaya dönüştü. Araç tekerleklerinin üzerine indiği için düz bir zemin gerekiyor. Olay yerine koştuk. Ambulans çok hızlı geldi. Bize yapacak bir şey kalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntüler

- Ambulansa alınan yaralıların görüntüsü

- Görgü tanığı Saffet Çınar ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Habera-Kamera: Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), (DHA)