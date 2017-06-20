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Portekizli bakan itfaiye uçağının düştüğünü yalanladı

20 Haziran 2017 23:37

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Haziran (DHA)- Portekiz’de yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü haberini Portekiz devlet bakanı yalanladı.

Filiz Yavuz / Madrid, 20 Haziran (DHA)- Portekiz’de yangın söndürme çalışmalarına katılan bir uçağın düştüğü haberini Portekiz devlet bakanı yalanladı.

Yerel basında çıkan, yangın söndürme çalışmaları sırasında bir uçağın düştüğü haberi ortalığı karıştırdı. Devlet Bakanı Jorge Gomes Pedrógão da herhangi bir uçağın düşmediğini duyurdu.  Yerel basın görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak yangın söndürme çalışmalarında kullanılan Portekiz’e ait bir Canadair uçağının düştüğünü, olayın da sivil güvenlik kaynakları tarafından doğrulandığını yazmıştı.

TVI’de yangınla ilgili soruları yanıtlayan başbakan Antoni Costa, bir itfaiye uçağını düştüğü yolundaki haberlere atıfla, "bu tip olaylarda bilgi toplamanın bilindiği üzere çok zor olduğunu" söyledi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Öte yandan yaklaşık bin kişi ile yangın söndürme çalışmaları sürüyor. Sivil koruma yetkilileri yangının kısa sürede kontrol altına alınmasını bekliyor.

İçişleri Bakanlığı, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen yangında  64 kişinin öldüğünü, 157 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

 

(Fotoğraflı)

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